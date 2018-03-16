17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, днем - переменных направлений, умеренный, по югу порывистый.

Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 11-17 градусов. По северо-востоку в некоторых районах ожидается 18-22 градуса ниже нуля. Во второй половине дня будет до минус 6.-0-

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