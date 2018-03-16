Житель Жодино семь лет незаконно торговал цветами, чтобы не платить по счетам умершей матери

В Жодино предприниматель семь лет незаконно занимался цветочным бизнесом, чтобы не платить по счетам умершей матери. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

За семь лет незаконной продажи цветов мужчина заработал свыше 72 тысяч рублей.

«В 2011 году после смерти матери подозреваемый стал фактическим преемником ее коммерческой деятельности. Однако он не стал переоформлять на себя унитарное предприятие в составе трех магазинов. Причиной тому стали многочисленные кредиты на развитие бизнеса, которые в этом случае переходили к нему по наследству. Платить по обязательствам предприниматель не собирался», — рассказали в ОБЭП Жодинского ГОВД.

Вести дела от имени матери позволяло право подписи, которое мужчина получил при регистрации фирмы. Однако этого было недостаточно.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 233 УК Беларуси («Незаконная предпринимательская деятельность»), санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности или без лишения. На приговор предпринимателю может повлиять прошлая судимость фигуранта за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый уже оформился как индивидуальный предприниматель, что позволяет ему заниматься коммерцией от своего имени. Также он намерен погасить кредиты и вернуть незаконную прибыль.