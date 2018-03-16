Двух жителей Могилева осудили за ложные свидетельские показания

В одном из судов Могилева рассматривалось резонансное дело о мошенничестве с платежными картами. На процессе два свидетеля дали ложные показания. На них завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Группа молодых людей обвинялась в хищении денег иностранцев с банковских карточек с помощью компьютерной техники. Во время суда свидетельские показания давали два жителя Могилева — 27 и 29 лет. Перед началом допроса их предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Но во время допроса прокурор усомнился в их правдивости — показания никак не согласовывались с собранными по делу доказательствами.

После проведенной проверки на молодых людей завели уголовное дело по ч.1 ст. 401 Уголовного кодекса (Заведомо ложное показание). Санкции по этой статье предусматривают штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

«В ходе разбирательства обвиняемые полностью признали вину в инкриминированном им преступлении. При допросе в зале суда сообщили, что ранее изменили показания по делу о кардерах в пользу последних вынужденно, под давлением со стороны родственников обвиняемых и адвоката», — рассказали в прокуратуре.

Суд признал молодых людей виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 3675 рублей (150 базовых величин) каждому. Приговор вступил в законную силу.