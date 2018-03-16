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"Подозревали в контрабанде наркотиков". В Литве прокомментировали ситуацию с белоруской
17.03.2018 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил, что белоруску заподозрили в провозе наркотиков. Сейчас проводится расследование обстоятельств осмотра Ники Кошар. Об этом сообщает
«Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков», — пояснил представитель криминальной службы таможни Литвы.
Куликаускас добавил, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также — не было ли в ходе проверки нарушения процедуры, установленной в таких случаях.
Представитель ведомства также пообещал сообщить о результатах расследования.
Напомним, накануне белоруска Ника Кошар
«Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.
После эндоскопии девушке сообщили, что ее ждет осмотр прямой кишки и влагалища. Вместо осмотра Нику отвели на МРТ.
После всех процедур полицейские извинились перед девушкой за доставленные неудобства и пригласили приезжать еще.
Приехав в Беларусь, девушка обратилась с заявлением в милицию. TUT.BY Ника сообщила, что и спустя сутки после инцидента и всех манипуляций чувствует себя скверно.
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В настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также - не было ли в ходе проверки нарушения процедуры, установленной в таких случаях.
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