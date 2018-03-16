ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Подозревали в контрабанде наркотиков". В Литве прокомментировали ситуацию с белоруской

17.03.2018 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил, что белоруску заподозрили в провозе наркотиков. Сейчас проводится расследование обстоятельств осмотра Ники Кошар. Об этом сообщает DELFI.


Ника Кошар. Фото из личного архива

«Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков», — пояснил представитель криминальной службы таможни Литвы.

Куликаускас добавил, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также — не было ли в ходе проверки нарушения процедуры, установленной в таких случаях.

Представитель ведомства также пообещал сообщить о результатах расследования.

Напомним, накануне белоруска Ника Кошар рассказала, что ее задержали по необоснованному подозрению в перевозке наркотиков и грубо досмотрели пограничники в аэропорту Вильнюса, куда она прилетела из Лимы с пересадкой в Амстердаме. Ее обыскали, а затем отвезли в клинику, где провели рентген. Затем настала очередь эндоскопии.

«Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.

После эндоскопии девушке сообщили, что ее ждет осмотр прямой кишки и влагалища. Вместо осмотра Нику отвели на МРТ.

После всех процедур полицейские извинились перед девушкой за доставленные неудобства и пригласили приезжать еще.

Приехав в Беларусь, девушка обратилась с заявлением в милицию. TUT.BY Ника сообщила, что и спустя сутки после инцидента и всех манипуляций чувствует себя скверно.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также - не было ли в ходе проверки нарушения процедуры, установленной в таких случаях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двух жителей Могилева осудили за ложные свидетельские показания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика