Представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил, что белоруску заподозрили в провозе наркотиков. Сейчас проводится расследование обстоятельств осмотра Ники Кошар. Об этом сообщает DELFI .



Ника Кошар. Фото из личного архива

«Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков», — пояснил представитель криминальной службы таможни Литвы.

Куликаускас добавил, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также — не было ли в ходе проверки нарушения процедуры, установленной в таких случаях.

Представитель ведомства также пообещал сообщить о результатах расследования.

Напомним, накануне белоруска Ника Кошар рассказала , что ее задержали по необоснованному подозрению в перевозке наркотиков и грубо досмотрели пограничники в аэропорту Вильнюса, куда она прилетела из Лимы с пересадкой в Амстердаме. Ее обыскали, а затем отвезли в клинику, где провели рентген. Затем настала очередь эндоскопии.

«Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.

После эндоскопии девушке сообщили, что ее ждет осмотр прямой кишки и влагалища. Вместо осмотра Нику отвели на МРТ.

После всех процедур полицейские извинились перед девушкой за доставленные неудобства и пригласили приезжать еще.

Приехав в Беларусь, девушка обратилась с заявлением в милицию. TUT.BY Ника сообщила, что и спустя сутки после инцидента и всех манипуляций чувствует себя скверно.