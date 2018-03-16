Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог. Это предусмотрено постановлением Минтранса №5 от 26 февраля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановление "О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования" содержит полный список дорог, где 25 марта - 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В документе также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, М4 Минск - Могилев.

Летний период продлится с 21 мая по 31 августа. В это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-