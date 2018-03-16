МИД Беларуси направит запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки на литовской таможне

17 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси направит официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки на литовской таможне. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

"Работники главного консульского управления МИД инициативно связались с гражданкой с помощью одной из социальных сетей для уточнения обстоятельств произошедшего. На основании полученной информации будет подготовлен официальный запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах. Для нас важно, не были ли нарушены права белорусской гражданки", - заявил он.

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