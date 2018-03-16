Стоимость обучения в вузах Брестчины выросла в среднем на 3 - 7,5%

В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина стоимость платного обучения в среднем по вузу с 1 марта выросла на 7%. Повышение произошло на всех курсах, за исключением выпускных, пишет «Брестская газета».



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Как сообщили в университете, повышение стоимости платного обучения связано с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава и увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Очно в БрГУ дороже всего осваивать специальность «правоведение». Стоимость обучения в текущем году здесь составляет 2167 рублей, с 1 марта она увеличилась на 197 рублей. Самая низкая стоимость обучения на дневной форме по специальности «компьютерная физика» — 1870 рублей, она выросла на 170 рублей.

На заочной форме самая дорогая специальность — «логопедия». Стоимость обучения составляет 869 рублей, на 79 рубля больше, чем раньше. Дешевле всего учиться на заочке по специальностям географического, исторического, биологического, психолого-педагогического, социально-педагогического, филологического факультетов и факультета физического воспитания. Стоимость обучения равна 720 рублям, она увеличилась на 65 рублей.

В Брестском государственном техническом университете «БГ» рассказали, что с 15 февраля обучение здесь в среднем подорожало на 7,5%. Повышение произошло на всех курсах, кроме выпускных. Самые дорогие специальности — «техническая эксплуатация автомобилей», «автосервис», «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна». На них годовая стоимость обучения на дневной форме в 2017/2018 году составляет 2130 рублей, на 190 рублей больше, чем раньше. Дешевле всего обойдется учеба на других технических специальностях — 2068 рублей. Студентам придется платить на 184 рубля больше прежнего.

На заочной форме годовая стоимость обучения составляет 925 рублей, согласно информации на сайте БрГТУ.

В Полесском государственном университете «БГ» сообщили, что у них обучение стало дороже на 4%. В пинском вузе стоимость на всех специальностях одинаковая. Студенты дневной формы обучения в текущем учебном году должны будут заплатить 1887,6 рубля (подорожание на 72,6 рубля), студенты заочной формы обучения — 756,91 рубля (на 29,11 рубля больше, чем раньше).

В Барановичском государственном университете с 1 февраля стоимость платного обучения выросла на 3% по всем формам и курсам обучения, за исключением выпускных курсов 2017/2018 учебного года, стоимость на которых не изменилась.

Самая дорогая в этом учебном году специальность — «экономическое право». Первокурсники должны будут заплатить 2355 рублей (стоимость увеличилась на 35 рублей). Подготовка по этой специальности ведется в сетевой форме совместно с Гродненским государственным университетом им. Я.Купалы.

Стоимость остальных специальностей для учащихся первого курса дневной формы получения образования — 2045,83 рубля, доплата составит 78,83 рубля, сообщается на сайте БарГУ.

Обучение на заочной форме обойдется первокурсникам от 825 до 892,08 рубля в зависимости от специальности.