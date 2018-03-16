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Посольство в Вильнюсе направило ноту Литве по поводу инцидента с гражданкой Беларуси на границе

17.03.2018 14:53 — Новости Общества | БелТА  
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17 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси уже направило официальную ноту литовской стороне по поводу инцидента с досмотром белорусской гражданки на границе по прилете в Вильнюс. Эту информацию БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Ранее замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк рассказал БЕЛТА, что белорусские дипломаты в инициативном порядке установили контакт с гражданкой, чтобы уточнить обстоятельства случившегося. На основании этого предполагалось направить официальный запрос в Литву с просьбой изучить ситуацию и проинформировать о результатах. "Для нас важно, не были ли нарушены права белорусской гражданки", - подчеркнул представитель белорусского МИД.

Как сообщалось, гражданка Беларуси Ника Кошар накануне в социальной сети Facebook рассказала, что ее задержали по необоснованному подозрению в транспортировке наркотиков, а также подвергли грубому досмотру и ряду медицинских обследований, включая рентген и эндоскопию. Это произошло в Вильнюсе, куда она прилетела из Перу с пересадкой в Амстердаме.

По данным литовского информпортала DELFI, представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил факт проверки. В настоящее время проводится расследование обстоятельств осмотра белорусской гражданки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси уже направило официальную ноту литовской стороне по поводу инцидента с досмотром белорусской...

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