Во время церемонии

17 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Победительницы X Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года" названы сегодня в Минске, во Дворце Республики награды вручены 42 лучшим представительницам всех регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, роль БСЖ в реализации государственной политики и повышении статуса женщины в обществе очень велика. Он выразил слова благодарности в адрес белорусских женщин, которые добиваются высоких результатов в своей производственной и общественной деятельности, воспитывают детей, успешно и гармонично сочетая все эти роли.

Председатель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина поздравила победительниц с наградами. Она выразила уверенность, что женщинам под силу самые высокие достижения во всех сферах.

В этом году победителей определяли в шести номинациях: "За лидерство и успешное руководство", "Спасая жизнь", "Материнская слава", "Женщина в науке", "Хозяйка села", "Духовность и культура". Основные критерии для участия в конкурсе - высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, воспитании детей и молодежи, вклад в развитие села, духовности и культуры, науки.

В номинации "За лидерство и успешное руководство" победительницами стали директор Дрогичинского территориального центра социального обслуживания населения Надежда Комарова, директор представительства "Белгосстраха" по Новополоцку, председатель Новополоцкой городской организации БСЖ Елена Фурс, заместитель председателя Гродненского горисполкома, член президиума Гродненской городской организации союза Зоя Кулеша, директор Столбцовского мясоконсервного комбината Ромуальда Бурдукевич, директор Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева, председатель первичной организации БСЖ Елена Аргудяева, директор РУП "Минскинтеркапс" Ирина Подобед, главный врач 5-й городской детской поликлиники Минска Юлия Готовко, главный бухгалтер ОАО "АСБ Беларусбанк", член президиума данной первички союза Ирина Лысоковская.

Победительницами конкурса в номинации "Спасая жизнь" названы заведующая гематологическим отделением Брестской областной больницы Раиса Гагарина, главный врач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович, заведующая гематологическим отделением для детей Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле Ирина Ромашевская, заведующая женской консультацией №2, главный акушер-гинеколог Гродно, председатель Октябрьской районной организации БСЖ этого города Светлана Купрашевич, врач акушер-гинеколог Логойской ЦРБ Ирина Козловская, главный врач Могилевского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики Наталья Александрович, заведующая отделением 9-й городской клинической больницы, трансплантолог, кандидат медицинских наук Елена Авдей.

Лучшими в "Материнской славе" признаны директор Брестской СШ №16 Елена Ершова (дочь достигла успехов в спортивной акробатике), пенсионерка, член БСЖ Лидия Романенко (дочь Светлана в 2017 году получила звание "Учитель года"), заместитель директора Гомельской детско-юношеской спортивной школы, член БСЖ Алеся Сухорукова (ее сын Егор награжден дипломом первой степени на республиканской олимпиаде по математике и золотой медалью на 13-й международной олимпиаде по математике в Казахстане), учитель по классу гитары Лидской детской музыкальной школы, член БСЖ Ирина Рыбак (сын Георгий - стипендиат фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи), пенсионерка Валентина Новицкая (мама космонавта, Героя России Олега Новицкого), родитель-воспитатель отдела образования, спорта и туризма Шкловского райисполкома, член БСЖ Светлана Коноваленко (в семье воспитывается 11 несовершеннолетних детей), а также многодетная мать, член БСЖ Татьяна Ромашко (в семье за десять лет воспитано 8 детей).

Особые слова благодарности на церемонии были сказаны в адрес всех мам чемпионок зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. На мероприятии, в частности, смогли присутствовать Ирина Хитрова (мама Динары Алимбековой), Елена Гуськова (мама Анны Гуськовой) и Людмила Кривко (мама Ирины Кривко), которых в этот день также чествовал Белорусский союз женщин.

В числе победительниц в номинации "Женщина в науке" первый проректор ВГУ имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, заведующая кафедрой финансов и кредита Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, член президиума Гомельской областной организации БСЖ Ольга Башлакова, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, кандидат экономических наук, доцент, председатель первичной организации БСЖ Марина Карпицкая, доктор медицинских наук, доцент, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии хирургического отдела РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова, профессор кафедры онкологии БелМАПО Нина Антоненкова, проректор Могилевского университета продовольствия, кандидат технических наук, председатель первичной организационной структуры Могилевской городской организации БСЖ Ольга Мацикова, заведующая кафедрой Белорусского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Наталья Черная, ученый секретарь Республиканского научно-практического центра оториноларингологии, доктор медицинских наук Жанна Колядич.

Лучшими "Хозяйками села" стали глава фермерского хозяйства "Алесин сад", хозяйка агроусадьбы "Полесские традиции" Нина Гловацкая, председатель Парафьяновского сельского Совета депутатов Докшицкого района Витебской области Галина Азаревич, заместитель председателя Хойникского райисполкома, председатель Хойникской районной организации БСЖ Жанна Чернявская, оператор птицекомплекса СПК "Прогресс-Вертелишки", член президиума первичной организации БСЖ Лидия Розмысло, председатель Курганского сельсовета Смолевичского района Инесса Хващевская, а также бригадир производственной животноводческой бригады предприятия "Круглянский-Агро" Жанна Пудикова.

В номинации "Духовность и культура" победили художественный руководитель ансамбля "Заряночка" Дрогичинского городского дома культуры Елена Стельмашук, проректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Ольга Сыродоева, директор картинной галереи Г.Х.Ващенко, председатель Центральной районной организации БСЖ Гомеля Людмила Шимбалева, заместитель директора гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Юлия Сидорович, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа Ольга Кобякова, директор ОДО "Веста" Бобруйска, заместитель председателя Бобруйской городской организации БСЖ Анна Бузак, а также поэтесса, редактор отдела культуры журнала "Гаспадыня", член БСЖ Валентина Поликанина.

Специальная награда "За верность Белорусскому союзу женщин" вручена председателю Гомельской областной организации БСЖ Галине Пашед.

В этом году конкурс "Женщина года" проводится в десятый раз. Как показала практика, он способствует популяризации высокой роли женщин в современном обществе, их существенному вкладу в укрепление семьи, а также развитию Беларуси по всем направлениям.

В торжественной церемонии юбилейного конкурса приняли участие представители республиканских органов власти, руководители ведомств, предприятий и учреждений, в частности, глава МЧС Владимир Ващенко, руководитель Госкомвоенпрома Олег Двигалев, министр информации Александр Карлюкевич, министр здравоохранения Валерий Малашко, председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. В числе гостей были также женщины-послы зарубежных государств.

На мероприятии выступили мастера искусств и художественные коллективы Беларуси, в числе которых Инна Афанасьева, Александра Гайдук, Алена Ланская, группа "Провокация", шоу-группа "Маракасы".-0-