— Что я чувствую, когда хожу по Крымскому мосту? Ну как вам сказать… Такое ощущение, как будто птичку маленькую из гнезда выпустили, она летит и жизни радуется. Так и мы — сейчас мы рады всему, — рассказывает местный житель Керчи Валерий Рыжов, 67 лет. Всю жизнь он проработал дальнобойщиком и прожил в портовом городе Керчь в Крыму, сейчас на пенсии, но подрабатывает водителем на строительстве Крымского моста. В этом году он должен связать Россию и полуостров.



Вид на Крымский мост с Крепости Керчь

«Когда мост откроют, здесь хоть шевеления начнутся»

Керчь — небольшой город на востоке Крыма, где живет около 150 тысяч человек. С первого взгляда районы вблизи строящегося моста создают депрессивное впечатление: старые многоэтажки, все перекопано из-за стройки, узкие дорожки на обочине для пешеходов, ободранный рекламный борд… Пешеходный центр города, где все чисто и аккуратно, изящные домики с сувенирами, производит другое впечатление. Здесь на секунду чувствуешь себя в Беларуси.





В районе автовокзала находится рынок, и это место городу жизни. Здесь уже продают редиску, лук, укроп и черемшу, пахнет соленой килькой, а при входе стоит несколько ящиков с большой живой рыбой. Прямо на наших глазах здесь завязывается драка между немного выпившими женщиной и двумя мужчинами. И вокруг них собираются зеваки.





Недалеко от Керчи есть порт, он связан с портом «Кавказ» на другой стороне. Киев такой вариант въезда на полуостров считает незаконным. Нарушившим правило может грозить штраф, административный арест и запрет на въезд в страну на несколько лет. Из-за моста Украина подала меморандум в Международный арбитражный суд в Гааге против России.





Вопрос о строительстве моста назрел после того, как в 2014 году в Крыму прошел референдум, и Россия объявила полуостров и город Севастополь субъектами федерации, а Украина и страны Запада это не признали. Автомобильную часть моста планируют запустить уже в этом году, железнодорожную — в следующем. А во время приезда Владимира Путина 14 марта 2018 года речь зашла о сдаче автомобильной части к началу туристического сезона.

Сегодня в Керчи, кажется, все пропитано темой строительства моста. На главной площади города на большом экране показывают ролики о том, как по нему будут ездить машины и ходить поезда, в одном из суши-кафе на стене даже висит хокку на эту тему: «Недостроен мост — но уж и на нем лежит первый снег зимы…». Но стройка идет не только там, где будет мост. К нему подводят дороги и развязки, идет стройка федеральной трассы «Таврида». Она пройдет из Керчи через столицу полуострова Симферополь в Севастополь.

В самом городе есть историческая достопримечательность — гора Митридат. Когда-то здесь находился античный город Пантикапей. Там установлена скамейка с надписью «Крымский мост» и специальный смотровой бинокль, из которого люди наблюдают за строительством. Две минуты просмотра стоят 50 российских рублей (1,70 белорусских рублей), час — тысячу (около 34 белорусских рублей).



Вид на порт с горы Митридат.

Местный житель Керчи Борис Диренко периодически приезжает с женой на гору посмотреть на строительство моста, а заодно и узнать, чем живет город: по его словам, сверху все лучше видно.



Борис Диренко

— Когда мост откроют, здесь хоть шевеления начнутся. А так что — ветер задул, и не идет паром. Я здесь 65 лет живу и могу сказать, что при Советском союзе паромы были более мощные и ходили в любую погоду, сейчас не так. А когда появится мост — 10−15 минут — и ты уже на той стороне.

По словам местных жителей, на пароме с полуострова в порт «Кавказ» они добираются примерно за 30 минут, билет для взрослого стоит 150 российских рублей (около 5 белорусских рублей), за легковую машину, которую переправляешь через паром, тоже надо платить от от 1700 до 4 800 рублей (58−164 белорусских рубля) в зависимости от длины машины. При этом паромы ходят примерно раз в час. Но в случае плохой погоды — сильного ветра или тумана — паром не пойдет, и можно застрять на полуострове.

Строители в месяц могут заработать больше тысячи долларов

Протяженность Крымского моста — 19 километров. Мост состоит из двух дорог — автомобильной и железной. При этом на автомобильной — четыре полосы для движения, а на железнодорожной — две колеи. Как сообщали «РИА Новости» , стоимость строительства моста 227,92 миллиарда рублей (около 6,5 млрд долларов).





Планируется, что пропускная способность моста будет 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, а это 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. Расчетная скорость для машин на мосту — 120 км/ч.

С электриком Александром Исаковым мы встречаемся возле общежития для строителей. Посторонним туда пройти без пропуска нельзя. Александр рассказывает, как с осени прошлого года работает на мосту и показывает на телефоне фотографии с него, хотя оговаривается, что фотографировать не особо-то и разрешают. Вот он в строительной каске, а вот и арки моста. Александр приехал сюда работать из Нижнего Новгорода.

— Месяц здесь работаю, на месяц улетаю домой. Если все время работать, то семью и не увидишь. Работаем без выходных по сменам, смена — 11 часов, — говорит он.





Мужчина рассказывает, что в месяц удается заработать около 60 тысяч российских рублей (чуть больше двух тысяч белорусских рублей), но этот заработок приходится разделить на два месяца: во второй он дома с семьей.

— Нравится вам здесь работать? — спрашиваем.

— Везде хорошо, где нас нет. Куда скажут, туда мы и едем.





Александр считает, что мост «строят на века», а технологии отличаются от тех, которые использовали раньше, когда пытались строить мост через Керченский пролив. В 1944 году здесь построили железнодорожный мост на металлических и деревянных сваях, при этом их забивали на глубину до 30 метров (сейчас по словам строителей, из-за илистого дна пролива сваи забивали на глубину до 90 метров и больше), а длина моста была чуть больше четырех метров. Но так как мост не укрепили к зиме, часть свай разрушилась из-за льда с Азовского моря, и мост разобрали.

Возле общежития встречаем еще троих строителей. Один из них из Ярославля, второй — из города Юрьевец Ивановской области. Они работают на плавучем кране. Говорят, что все у них нормально, и что в месяц, действительно, удается заработать около 60 тысяч.





Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», на объекте с учетом вахтового метода работает более 10 тысяч строителей и более 1,5 тысяч инженерно-технических работников.

Самые сложные технологические операции стройки пришлись именно на 2017 год. Строители соединили берега Тамани и Керчи автомобильными пролетами, возвели у фарватера две большие опоры высотой 35 м, на которые установили судоходные арки. Именно под ними сейчас проплывают суда.

«Мы молились, чтобы мост прошел через нас и дали новые квартиры»

Из-за строительства дороги к мосту пришлось переселить жителей многоквартирных домов в районе Цементной слободки в соседний район Нижний Солнечный. Там для них построили новые трехэтажные дома на более чем 80 квартир. До этого люди жили в домах, которые возвели в 50-е годы, без удобств. Некоторые, конечно, смогли поставить там себе и туалет, и ванную, но не все.



Светлана Галкина

Однако, в светлое будущее переехали не все. В полуразрушенном доме на Цементной слободке до сих пор живет 51-летняя Светлана Галкина. Чтобы добраться до ее дома, надо преодолеть гору с землей, выйти на новую асфальтовую дорогу и снова подняться на гору. Нам еще повезло, грязь подсохла, и шанс упасть в нее лицом свелся к минимуму — всего лишь испачкали обувь.





Светлана говорит, что сейчас живет, как бомжиха, в доме под снос. Резиновые сапоги для нее — привычная обувь. В начале декабря здесь отключили воду и электричество. Мы пробираемся в подъезде к ее квартире, периодически наступая на собачьи фекалии.

Светлана рассказывает: когда они узнали, что через их район пройдет дорога к мосту, обрадовались.



Собаки на Цементной слободке

— Мы молились, чтобы мост прошел через нас, потому что понимали, что тогда нам дадут новые квартиры, — говорит она.

Светлана и сейчас рада тому, что у них строят и мост, и подъезды к нему, и дороги. Но отмечает, что слегка жизнь омрачает то, что власти ей не выделили отдельную однокомнатную квартиру в новом доме, где сейчас живут ее сын с семьей, ее мама и отчим.





— Я была прописана с матерью, отчимом и сыном. У нас было в этом старом доме две однокомнатные квартиры. В 90-е годы стала на очередь на квартиру как мать-одиночка и малоимущая — составом семьи я и мой сын. При Украине ничего не строилось, я просто ходила и отмечалась. Когда в прошлом году новый дом стали заселять, мне дали 14 кв. м. в двухкомнатной квартире вместе с мамой и отчимом, которые уже разведены. Также отдельную двухкомнатную квартиру дали моему сыну с семьей, где двое детей. Но я не хочу жить с родителями, которым по 70 лет. Они же имеют право на старости лет пожить своей нормальной жизнью, и я имею право.





В конце марта у Светланы будет суд по поводу жилья с администрацией города.

Одна из жительниц нового дома, в который переселили людей, Светлана Зацепилова. Она сейчас на пенсии, ежемесячно получает по 7 200 российских рублей и подрабатывает уборщицей.



Светлана Зацепилова

— Меня устраивало жилье и в старом доме, пусть там и был туалет на улице. 33 года там прожили. Но здесь тоже есть свои плюсы: рядом с домом магазины и остановка общественного транспорта.

Пенсионер и водитель на строительстве моста Валерий Рыжов тоже живет в этом новом доме. Говорит, что у него нет никаких претензий, а со строительством моста в городе появились новые рабочие места. Он верит, что мост запустят к началу туристического сезона.



Валерий Рыжов забрал из магазина букет, который его дочь планирует подарить знакомым

— Я по этому мосту хожу каждый день, елки-зеленые. Со стороны Тамани уже все сделано, а с нашей стороны, с Керчи, наводят марафет, — говорит он про автомобильную часть моста. — Мы очень рады. Как только откроют мост, мы сможем ездить на Кубань, что в 60 километрах от нас, и покупать там продукты за копейки. Поехал и привез шесть мешков картошки, мне на сезон этого на две семьи — вот так хватит! А сейчас на рынке у нас картошка по 50 рублей за килограмм, дешевле не надешь.

О своих доходах он говорит, что пенсия сейчас 14 тысяч рублей (около 478 белорусских рублей).Также еще 20 тысяч зарабатывает водителем (около 683 рублей).





Крымчане надеются, что с открытием моста продукты на полуострове станут дешевле. Сегодня на полках магазинов в основном российские и белорусские продукты, которые завозят на пароме. По словам местных жителей, цены сравнимы с московскими. Например, килограмм свиной вырезки в магазине стоит около 480 рублей (около 16 белорусских рублей), говядины — 450 рублей (около 15 рублей), пакет молока 60 рублей (около 2 рублей).