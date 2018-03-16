Очевидец о нападении собак в Мачулищах: Прохожий слишком близко подошел к женщине

В редакцию TUT.BY обратился очевидец происшествия в Мачулищах, который рассказал о подробностях нападения собак и действий милиции.

Ранее в милиции рассказали, что ночью 16 марта в Мачулищах пьяная женщина натравила двух собак на прохожего , а затем — и на прибывших по вызову сотрудников милиции.

«С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Сразу отметим, что она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули», — рассказали в милиции.

Свидетель происшествия Сергей утверждает, что ситуация складывалась немного иначе.

— Я сам живу в Минске, но в тот день приехал в гости к дочери той самой женщины, о которой вы написали. Действительно, мать моей подруги выгуливала собак в нетрезвом состоянии, но все не совсем так, как рассказали в милиции.

Сергей пояснил, что прохожий сделал хозяйке псов замечание из-за того, что она выгуливала их без намордников. Завязалась словесная перепалка, и мужчина слишком близко подошел к женщине. Одна из собак, боксер, вцепилась прохожему в куртку, после этого он бросился бежать. К тому времени, когда приехала милиция, мужчина уже вернулся на место происшествия и продолжал ругаться с женщиной.

— Милиционеры задержали хозяйку собак, в это время ее дочь увела боксера в дом. Когда хозяйку стали заталкивать в милицейский автомобиль, вторая собака — бернский зенненхунд, подбежала к милиционеру. Она его не кусала, она гавкнула и поставила на него лапы. Предупредительного выстрела не было, это я как свидетель говорю — в нее сразу начали стрелять.



Бернский зенненхунд. Фото: egida.by

Сейчас бернский зенненхунд находится в больнице, а его хозяйка — задержана. Как рассказали в милиции, сейчас проводится проверка. Вероятно, речь будет идти об уголовной ответственности за совершение злостного хулиганства. В ведомстве также отметили, что женщина в августе прошлого года уже привлекалась к ответственности по похожей ситуации — ее оштрафовали на 460 рублей.