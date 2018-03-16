Как разгрузить школьника? Пять советов от директора лицея БГУ

Директор Макар Шнип уверен: движуха после уроков помогает детям отвлечься, забыть про оценки и учит работать в команде. И есть важное правило — во всех творческих конкурсах и спортивных соревнованиях наравне с детьми должны участвовать учителя. Так у школьника появится шанс отомстить взрослому, который слишком много требует.





Сегодня в Минске прошел Белорусский образовательный форум «ПроШколу: Так можно». Учителя не только из нашей страны, но и Эстонии, Швеции, Украины и России делятся своим опытом нестандартного образования, а также обсуждают, как сделать уроки увлекательными, как зажечь ученика и как ему справиться с повышенной нагрузкой.

TUT.BY послушал выступление директора лицея БГУ Макара Шнипа, который когда-то сам окончил это престижное заведение и вернулся сюда уже в другой роли. Как признается Макар Шнип, он был и в команде учеников, и в команде учителей, поэтому прекрасно понимает обе стороны.

Директор привел конкретные примеры того, как лицеистам помогают справиться с повышенной нагрузкой.

1. Арт-терапия. Банально, но действительно помогает

— Одним из методов психологической разгрузки мы считаем арт-терапию. Может быть, это покажется банальным и избитым, но это реально работает. Раз в неделю одно из фойе нашего помещения мы приспосабливаем под арт-зону. Во время всех перемен там разложены раскраски, фломастеры, карандаши, краски. Включаем релаксирующую музыку и приглашаем всех ребят, — рассказывает Макар Шнип. — В процессе монотонного разукрашивания лицеисты снимают напряжение, входят в состояние умиротворения, близкое к медитации. Их накрученность по поводу учебы снимается.

Например, на прошлой неделе один ученик во время арт-терапии понял то доказательство теоремы, которое не мог понять во время урока.

2. Песок и бонстики для учителей и детей

— Еще один способ расслабиться — песочная техника. Мы используем обычный кинетический песок, который продается в детских магазинах. Казалось бы, он только для маленьких детей, но нет — старшеклассники и учителя с удовольствием приходят, занимаются. Песок очень податливый, его можно моделировать, видоизменять.

Мы еще добавляем к нему вездесущих и надоедливых бонстиков. Эта техника помогает не только релаксировать, но и активизирует разные нервные окончания на кончиках пальцев, развивает мелкую моторику, правое полушарие мозга.

3. Веревка и турпоход, чтобы стать командой

Чтобы дети комфортно и свободно чувствовали себя в коллективе, в лицее БГУ постоянно проходят тренинги, спортивные соревнования, творческие конкурсы.





— Казалось бы, эти мероприятия отвлекают от учебы, нагрузка и так повышена, а тут еще teambuilding предлагают. Но в этом и смысл, что вместе с командой ученику справиться с трудностями легче. Помогает осознание, что у твоих одноклассников такие же задачи, как у тебя, и ты не изолирован в своих трудностях, — рассказывает со сцены Макар Шнип. — Часто внеурочная движуха отвлекает гиперответственных детей и разгружает психику, мысли, поскольку кто-то постоянно думает: «У меня обязательно должна быть медаль!».

Чтобы отвлечь детей, растопить лед в новом коллективе, сплотить класс, профиль, параллель, лицей БГУ выезжает за город, в лес или устраивает вылазку в парк.

— А весной мы проводим веревочный курс, — делится директор. — В прямом смысле здесь все ученики связаны между собой какими-то лоскутками, тканями, веревкой — и они вынуждены действовать командой. Все эти испытания создают атмосферу творческого поиска, позволяют преодолеть барьер в общении. Кроме того, это повышает взаимопомощь, поддержку, стимулирует принятие нестандартных решений, у каждого появляется возможность для самовыражения.

4. В соревнованиях наравне с лицеистами участвуют учителя

Творческие конкурсы проходят в каждой школе, но в лицее БГУ есть правило: выступление команды учителей обязательно. Неважно, речь идет о сценке или спартакиаде.

— Учителя участвуют наравне с учениками со своими сценариями и в таких же условиях, — отмечает Макар Шнип. — Причем команда учителей стимулирует учеников. Если ты знаешь, что в финале будешь играть против физика, который, возможно, задал слишком большую домашку, или, как ты считаешь, необъективно оценил контрольную, у тебя есть возможность ему отомстить. Знаю по себе, потому что был и в той, и в другой команде.

5. Совет лицеистов сам придумывает и реализует проекты

В лицее БГУ уверены: самоуправление помогает быть коллективу сплоченным и творческим.

— Совету лицеистов мы отдали на откуп обустройство учебного пространства и территории лицея, организацию досуга, активностей, развитие лицейского патриотизма. Ежегодно совет лицеистов проводит конкурс Summa cum laude. Дети сами занимаются разработкой макета лицейского календаря, создают проморолики. Кстати, у ребят мимимишная реакция на календарь, все его хотят.

Кроме того, в этом учебном заведении дети сами предлагают и реализовывают проекты «Сделай лицей лучше». Например, они сами организовывают экскурсии на разные предприятие: Еpam, Yandex, Белвнешэкономбанк.

— Еще раз повторю: вовлеченность учителей — это самый важный фактор в стимулировании детей познавать мир, работать и учиться, — этими словами Макар Шнип закончил свое выступление.