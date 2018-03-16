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На Слуцком мясокомбинате работникам запретили приносить ссобойки

17.03.2018 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала следующей рабочей недели работники Слуцкого мясокомбината не смогут проносить на территорию ссобойку. Руководство объясняет свое решение соблюдением санитарных норм, а работники предполагают, что есть и другие причины, пишет Инфа-Кур'ер.

«Сегодня к нам пришло руководство в лице главного ветврача и замдиректора по идеологической работе и сказало, что на территорию мясокомбината всем работникам запрещено приносить ссобойки, а с понедельника будет усилен контроль за прохождением „пропускника“ и личными вещами (сумками, пакетами), дабы в них не было продуктов питания. Это оправдывают тем, что на предприятии нет комнаты приема пищи. Также у нас нет камер хранения. Но ведь нет и никакого официального документа, в котором запрещается проносить ссобойку на территорию мясокомбината», — рассказал «Кур'еру» один из работников предприятия.

При этом мужчина отмечает, что согласно санитарным нормам и правилам, в производственных помещениях прием пищи и ее хранение запрещены.

«Раньше на мясокомбинате были талоны на обеды, 50% стоимости которых оплачивало само предприятие. В прошлом году их убрали. После этого в столовую перестали ходить люди. Да и цены на еду, и качество обслуживания никого не устраивают. План по загруженности столовой не выполняется. Думаю, это одна из причин запрета на ссобойки. Второй момент. Таким образом руководство хочет сократить хищения с мясокомбината», — считает собеседник.

Андрей Михалькевич, генеральный директор Слуцкого мясокомбината, считает, что руководство сделало правильно, что запретило работникам цехов, которые непосредственно связаны с производством продукции, брать еду с собой на работу.

«Есть санитарные нормы и правила для пищевых предприятий. Мы же не знаем, что люди приносят в ссобойках. Как и что может попасть на производство, — сказал „Кур'еру“ Александр Михалькевич. — Для этого есть производственная столовая, которой люди должны пользоваться».

По словам директора, в столовой разработано диетическое меню, если у кого есть проблемы со здоровьем.

 
 
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С начала следующей рабочей недели работники Слуцкого мясокомбината не смогут проносить на территорию ссобойку.

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