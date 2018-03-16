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Маршрут "сотки" в Минске могут продлить до Уручья

17.03.2018 19:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Маршрут автобуса № 100 могут продлить до Уручья, рассказал гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок во время субботней прямой линии. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Инга Шкелер

Папенок рассказал, что вопрос продления маршрута «сотки» до Уручья сейчас изучается с учетом предстоящих II Европейских игр, на которых будет задействован и спорткомплекс в Уручье.

— По автобусным маршрутам № 100, а также № 10 и № 38, уже тестировались электробусы. И возможно, именно этот вид транспорта будет обслуживать маршрутную линию по проспекту Независимости в направлении до Уручья. Прорабатываются варианты его следования до диспетчерской на ул. Гинтовта («Уручье-4») или непосредственно до самого спорткомплекса.

По словам Папенка, электробусы можно будет обслуживать в депо на Гинтовта. Его, напомним, строила российская «Манолиум Процессинг», которая инициировала арбитражное разбирательство против Республики Беларусь.

— Готовность сооружения на сегодняшний день — 85 процентов. В мае приступим к завершению возведения этого объекта, и, думаю, до конца 2018 года он будет введен в эксплуатацию. К слову, в распоряжение «Минсктранса» до апреля следующего года должны поступить 60 электробусов.

Напомним, что в автобусе № 100 к Европейским играм должен появиться бесплатный Wi-Fi.

 
Теги: Минск
 
 
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Транспорт можно будет обслуживать в депо на Гинтовта.

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