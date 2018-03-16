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До −22°С ожидается в воскресенье в некоторых районах страны
17.03.2018 19:52 — Новости Общества | Tut.by
До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси, сообщает
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, днем — переменных направлений, умеренный, по югу порывистый.
Температура воздуха ночью и утром понизится до −11…17°С. По северо-востоку в некоторых районах ожидается −18…22°С. Во второй половине дня будет до −6°С.
По предварительным
Температура воздуха минимальная ночью −8…15°С, при прояснениях −16…17°С, максимальная днем — от −6°С по юго-востоку до +2°С по северо-западу.
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До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси.
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