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До −22°С ожидается в воскресенье в некоторых районах страны

17.03.2018 19:52 — Новости Общества | Tut.by  
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До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, днем — переменных направлений, умеренный, по югу порывистый.

Температура воздуха ночью и утром понизится до −11…17°С. По северо-востоку в некоторых районах ожидается −18…22°С. Во второй половине дня будет до −6°С.

По предварительным прогнозам, 19 марта по юго-востоку ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью −8…15°С, при прояснениях −16…17°С, максимальная днем — от −6°С по юго-востоку до +2°С по северо-западу.

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До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси.

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