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Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте записали песню "Жить" и сняли клип

17.03.2018 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
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17 марта в Сети появился клип на песню под названием «Жить». Сняли ролик брестчане, чтобы в такой форме выразить протест против строительства аккумуляторного завода. В подписи к видео указано, что слова песни народные, а музыка Игоря Матвиенко.

Правозащитник Роман Кисляк рассказал БелаПАН, что клип удалось снять только со второй попытки, т.к. в первый раз люди буквально в последний момент отказались работать.

В создании клипа принимали участие брестские вокалисты и музыканты, жители города. «Люди и в такой форме пытаются донести до властей то, что не хотят жить рядом с этим опасным для здоровья предприятием», — подчеркнул правозащитник.

Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек. С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

 
Теги: Брест
 
 
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