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Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте записали песню "Жить" и сняли клип
17.03.2018 20:23 — Новости Общества | Tut.by
17 марта в Сети появился клип на песню под названием «Жить». Сняли ролик брестчане, чтобы в такой форме выразить протест против строительства аккумуляторного завода. В подписи к видео указано, что слова песни народные, а музыка Игоря Матвиенко.
Правозащитник Роман Кисляк рассказал
В создании клипа принимали участие брестские вокалисты и музыканты, жители города. «Люди и в такой форме пытаются донести до властей то, что не хотят жить рядом с этим опасным для здоровья предприятием», — подчеркнул правозащитник.
Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
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17 марта в Сети появился клип на песню под названием "Жить".
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