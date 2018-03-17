Ни слова про феминизм, харассмент и ни одного признания #metoo. Это на Западе известные женщины используют массовые собрания для того, чтобы признаться в сексуальных домогательствах или обратить внимание на то, что женщин ущемляют в правах и зарплате. В Минске же во Дворце Республики на юбилейной десятой церемонии «Женщина года» больше говорили о роли женщины в жизни государства и неоценимой роли государства в жизни женщины.



У Надежды Котковец теперь будет фото от экс-главы Мининформа Лилии Ананич. В свое время бывший министр два года проработала фотокорреспондентом в газете «Шлях камунізма».

«Вопросы ухаживания — это то, что приподнимает женщину в обществе, а мужчину делает мужчиной»

Чтобы вдруг никого не спровоцировать, охранник-мужчина на входе не ощупывал карманы женщин на наличие подозрительных предметов. Даже когда рамка металлоискателя начинала пищать. А в зал по громкой связи гостей церемонии приглашал именно женский голос. И не важно, что это не спланированная акция, а просто записанная фонограмма. Все вписывается в сценарий мероприятия: здесь правят женщины, а мужчины не указывают им, что делать.

— Нас все эти мировые проблемы миновали, как мне кажется. Наши женщины, очевидно, больше интересуются вопросами патриотизма, защиты детей, нашей родины, думают о том, чтобы не было войны. Мы хотим мира, и всю свою работу направляем на это, — обозначила глобальные заботы белорусских женщин поэтесса Людмила Бурдыко.





Она уверена, что этот передовой опыт постсоветских стран, Европе и Америке стоило бы перенять. Дело в том, что в СССР закон о равенстве полов приняли еще сто лет назад — в 1918-м, а на Западе — лишь в 70-е годы прошлого века.

— Феминистки, видимо, там борются за свои права. Скорее всего, им там чего-то недодает их государство. А у нас этой заботы хватает. Все, чего мы хотим, — это мира и добра, добробыта в нашей стране, на нашей земле, — призналась женщина.

— Там нет достаточной государственной поддержки женщины. А у нас и декретный отпуск три года, и рабочее место после этого за женщиной сохраняется… — дополнила подругу первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова. — А в мире есть вопросы неравенства женщин. Им стоит у нас поучиться. Не всегда они впереди планеты всей, несмотря на обеспеченность.





Светлана Винокурова косвенно раскритиковала и движение #metoo. Это когда сегодня женщины вспоминают о домогательствах прошлых лет. Проректор БГАИ считает, что девушки на Западе часто перегибают палку в этом отношении, ведь «взаимодействие мужчины и женщины — это основа жизни». А с физиологией сложно спорить.

— Вопросы ухаживания, оказывания знаков внимания женщине — это то, что приподнимает ее в обществе, а мужчину делает мужчиной. Это нужно поддерживать в высококультурной форме, — посоветовала всем Светлана Винокурова.





«Сила женщины — точно не в слабости»

Несмотря на то, что церемония начиналась в полдень, практически все женщины облачились в вечерние туалеты. Потому что, по сценарию мероприятия, роль женщины — нести красоту в массы.

— Женщины слетелись сюда, в Минск, со всей страны, как птицы. А потом они разлетятся по всей Беларуси и разнесут этот посыл уважения к женщине, ее почитания и возвышения, — метафорично объяснила суть происходящего лауреат конкурса из Брестской области Нина Гловацкая.

Она стала одной из победительниц в номинации «Хозяйка села». В обычной жизни она руководит фермерским хозяйством и агроусадьбой на Полесье.



«Женщина года — 2017» Нина Гловацкая — крайняя слева в первом ряду. Рядом с ней — остальные «Хозяйки села».

Всего дипломы получили 42 женщины.

— Это лидеры, успешные руководители предприятий и организаций, те, кто особенно заботится о родной земле, — описала лауреатов председатель Белорусского союза женщин и вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина.

Во время награждения мужчины их приобнимали, целовали в щеку и подавали руку, когда женщины спускались со сцены. И это не сексизм, а простое уважение.





Супруга премьер-министра Ольга Кобякова тоже стала «Женщиной года» в номинации «Духовность и культура». Она работает в Исполкоме СНГ и параллельно руководит попечительским советом Белорусского детского хосписа.

— Я никогда себя не ощущала как жена второго лица в государстве. Мы слишком много лет вместе прожили и начинали с простого: кто мастером, а кто простым экономистом. Мужа я никуда не направляю, он самодостаточный и умный человек. И в экономике он разбирается гораздо лучше, чем я, — рассказала Ольга Кобякова.



Награду Ольге Кобяковой вручал Анатолий Ярмоленко.

Она призналась, что дома часто находится в оппозиции и представляет глас народа. Хотя с мужем спорит редко.

— Сила женщины — точно не в слабости. В моей жизни это так. Иногда ее можно использовать, конечно, но очень дозировано, — раскрыла свой секрет Ольга Кобякова.

Она хоть и готова отстаивать права женщин, но феминизм в его современном проявлении считает ненастоящим. Потому что там «много позерства и саморекламы людей, которые не знают, за что Клара с Розой в свое время выступали».

— Я всегда работала в больших мужских коллективах, и никогда не было никаких домогательств. Возможно, кто-то позволял себе фривольный анекдот во время переговоров или заключения контрактов. Но в таких ситуациях это уместно: ты должен ближе быть, на одной волне со своим партнером, чтобы все получилось, — рассказала супруга премьер-министра.





«С коро настанет то время, когда отдельная защита понадобится мужчинам»

Экс-глава Нацбанка и зампред БСЖ Надежда Ермакова призналась, что за 65 лет жизни ни разу не видела ситуаций, когда женщины требовали особой защиты лишь по гендерному признаку.

— Да, есть, конечно, вопросы семейного насилия. Здесь уже требуется вмешательство. Но это уже человеческий фактор, — считает Надежда Ермакова. — А то, что касается политического строя, то у нас женщины как-то всегда превозносились и им давали все права: хочешь — управляй самолетом, хочешь — трактором, хочешь — грузовиком.

— Я, например, такая по характеру, что меня ни от кого защищать не нужно, — говорит ныне замдиректора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец. — И я везде успеваю: и дома управлюсь, и родне помогу, и на работе все сделаю.





Женщины сошлись на том, что некоторые современные проявления феминизма противоречат не только их жизненным убеждениям, но и самой природе.

— Нам нельзя быть феминистками. Это неправильно, — уверенно заявила Надежда Ермакова. — Господь нас создал такими, какими мы должны быть. То есть «да прилепится муж к жене своей, и они будут единым целом». И не нужно здесь ничего разделять.





А миссию женщины на земле в самом начале концерта озвучил мужской голос за кадром: «дарить жизнь, нести красоту и гармонию, созидать».

— Я мама троих детей, я директор школы. Я успеваю везде. Могу сказать: чтобы сделать карьеру, не нужно отказываться от семьи. Если бы у меня стоял здесь какой-то выбор, то я бы выбрала семью, потому что в этом будущее, — считает «Женщина года» из Бреста Елена Ершова.

«В ы как будто на партсобрании»

Пока женщины сидели в мягких креслах и смотрели концерт, преимущественно мужчины накрывали для них праздничный банкет в фойе.





Женщин наградили в шести номинациях. С речами выступали исключительно мужчины-управленцы. Награды «За лидерство и успешное руководство» раздавал председатель Военно-промышленного комитета Олег Двигалев. В своем долгом поздравлении, он признался, что «мужские достижения — это женская заслуга». А еще поблагодарил девушек за улыбки, красоту, созидание и за то, что «находится в оранжерее».

— Когда бог создавал Землю, он отдохнул немножко, а потом подумал, что на Земле кто-то должен быть. И так создал мужчину. Потом отдохнул еще немножко и понял, что должен же мужчина кому-то дарить цветы — и создал женщину. После этого уже не отдыхает ни Бог, ни мужчины, — поделился своей версией сотворения мира с элементами армейского юмора Олег Двигалев и сорвал аплодисменты зала.



Председатель ВПК Олег Двигалев наградил лучших женщин-управленцев.

На церемонию пригласили и мам олимпийских чемпионок. Они получили награды вне основного конкурса.

Мама космонавта Олега Новицкого Валентина Эдуардовна тоже стала «Женщиной года».

Директор брестской школы Елена Ершова гордится тем, что смогла стать и многодетной мамой, и построить успешную карьеру.

На юбилейной церемонии организаторы отошли от негласных правил и вручили спецпремию «За преданность Белорусскому союзу женщин» председателю гомельской областной организации Галине Пашед.

Все лауреаты премии «Женщина года»

Помимо дипломов, цветов и подарков в пакете, женщинам дарили песни. После речи военного Олега Двигалева на сцену вышла Инна Афанасьева.

— Я смотрю на вас: вы как будто на партсобрании, — оценила зал со сцены заслуженная артистка. — Почему такие грустные?!

После этого женщины в зале раскрепостились и на выступлениях других артистов уже свистели, активно размахивали руками и вскакивали с мест на песнях Алены Ланской. Но гендерная политкорректность не позволяет никого обвинить «в недевочковом поведении».





Никого не смутил и номер, когда девушка с декольте пела мужчине с бородой о том,

«Где бы ты ни бегал там, Что бы ты ни делал там, Никуда не денешься, Влюбишься и женишься».

— Женщины должны иметь достойное место и в семье, и на работе, и в государстве. Но сказать, что мы такие сильные, и мужчины нам не нужны — это неправильно.

Они должны быть рядом с нами, без них неинтересно, — сказала «Женщина года» Нина Гловатская.

Она вообще считает, что, несмотря на стереотипы, женщины сильнее мужчин.

— Я думаю, что материнство делает женщин сильнее мужчин. И духовно и морально.





После официальной церемонии гостей ждал праздничный фуршет.

Замдиректора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец призналась, что успешные женщины умеют хорошо отдыхать. И даже раскрыла закулисье их дружеских встреч с влиятельными чиновницами.

— Мы переключаемся с работы на отдых. Мы веселые, мы певучие, мы всякие истории рассказываем, вспоминаем забавные случаи из жизни. И на таких встречах меньше всего мы касаемся работы и рабочих вопросов, — рассказала Надежда Котковец.





В нынешней белорусской реальности, по мнению бывшего председателя Нацбанка Надежды Ермаковой, скоро настанет то время, когда отдельная защита понадобится мужчинам.

— Их же все меньше и меньше становится, — с улыбкой заметила Надежда Ермакова.

— И я о том же говорю, — поддержала коллегу Надежда Котковец.

И, по мнению Надежды Ермаковой, «место женщины там, где ей хорошо и уютно».



