Дворец республики, отель у цирка и еще шесть дисгармоничных зданий в центре Минска с высоты

В центре Минска есть восемь зданий, которые Минкульт еще в 2013 году официально признал «дисгармоничными и нарушающими целостность исторических ансамблей». В список попали и Дворец республики, и «дом Чижа», и гостиница возле цирка.

Правда, никаких последствий для судьбы самих зданий документ не несет.

TUT.BY полетал над сооружениями, которые, по мнению специалистов Минкульта, «мешают восприятию исторических ценностей».

В видео приводятся комментарии о дисгармоничности зданий председателя президиума Республиканского совета Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антона Астаповича из интервью газете «Наша Ніва» .

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