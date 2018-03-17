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Дворец республики, отель у цирка и еще шесть дисгармоничных зданий в центре Минска с высоты
18.03.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
В центре Минска есть восемь зданий, которые Минкульт еще в 2013 году официально
Правда, никаких последствий для судьбы самих зданий документ не несет.
TUT.BY полетал над сооружениями, которые, по мнению специалистов Минкульта, «мешают восприятию исторических ценностей».
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В список попали и Дворец республики, и "дом Чижа", и гостиница возле цирка.
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