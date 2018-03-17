В Бресте противники аккумуляторного завода пообщались с комиссией из Минска

16 марта в Брестском облисполкоме состоялась встреча противников завода с комиссией, которая была создана по поручению премьер-министра Беларуси после коллективного обращения жителей Бреста и района в Администрацию президента, пишет «Брестская газета».





В нее вошли чиновники из министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, минздрава, министерства транспорта, Государственного комитета по стандартизации и Брестского облисполкома. Как пояснила в начале встречи первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и председатель комиссии Ия Малкина, специалистам поручено дать ответы на все вопросы, которые были получены от местных жителей.

Поддержать активистов кампании пришло около 70 человек, которые тоже выступают против завода. Стоит отметить, что о предстоящей встрече авторам обращения в Администрацию стало известно накануне во второй половине дня.

Изначально планировалось, что встреча будет длиться 2 часа, однако по факту получилось 5. Более часа заняло обсуждение общественных слушаний отчета об оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), который был размещен на сайте Брестского райисполкома и в газете «Заря над Бугом». Активисты неоднократно заявляли о том, что процедура проведена с нарушениями, есть много вопросов и к содержанию отчета. В частности, тот объем, который был представлен на общественные обсуждения, почти в три раза меньше того, что был отправлен на экологическую экспертизу.

На встрече в облисполкоме после вопросов активиста Демьяна Лепесевича представитель разработчика отчета, заместитель директора ОАО «Экология Сервис» Виктор Ходин сказал, что под размещение завода изначально рассматривалось две площадки: в СЭЗ «Брест» и рядом с заводом по производству свинца «БИТ-Сплав» в Белоозерске (как и завод «АйПауэр» входит 1AK-GROUP — прим. авт.). По его словам, с точки зрения экологии они одинаковы, и заказчик выбрал площадку под Брестом. Лепесевич обратил внимание комиссии на то, что размещение завода было определено заказчиком, а не разработчиком ОВОСа, и не подтверждено никакими расчетами и обоснованиями. Ия Малкина сказала, что комиссия принимает это к сведению, но вместе с тем заметила, что в соответствии с «Законом об охране окружающей среды» одним из основных принципов обеспечения экологической безопасности является сочетание экологических, экономических и социальных критериев оценки планируемой деятельности.

«Поэтому с точки зрения проектирующей организации, с точки зрения разработчиков отчета об ОВОС в их компетенцию, насколько я понимаю, и не входит оценка тех площадок, которые описываются. Окончательно решение принимается заказчиком», — сказала замминистра и добавила, что с точки зрения действующего законодательства в области охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы в отношении данной документации вопросов нет.

Тут к разговору подключился юрист, эксперт в сфере международного права Роман Кисляк, который обратил внимание на то, что право людей об их участии в общественных обсуждениях заключено не только нормативными актами, на которые ссылаются члены комиссии.

«Ссылаясь на внутренние нормативные акты, процедура общественных обсуждений формально вроде как была соблюдена. Но нас постоянно делают, извините, дураками: и должностные лица завода, и должностные лица органов власти, что мы якобы больше года „спали на печи“, а теперь поднимаем бучу. Но чтобы реализовать наше право, мы должны были знать об общественных обсуждениях. Информация о них была опубликована на „глухой“ странице сайта Брестского райисполкома. И второй источник — газета „Заря над Бугом“, которую мы, брестчане, ни читаем. И, оказывается, в Брестском районе ее тоже не читают. Есть нормативные акты, в том числе Венская конвенция о праве международных договоров, которая говорит, что не может государство ссылаться на свое внутреннее законодательство для того, чтобы обосновать нарушения прав и международных договоров. <…> С точки зрения международного права наши права были нарушены и мы говорим: пожалуйста, остановите этот завод и проведите общественные обсуждения», — под аплодисменты закончил Кисляк.

Комиссия, созданная после обращения противников завода в Администрацию президента

Активист Дмитрий Бекалюк обратил внимание, что только на встрече разработчики отчета об ОВОС признали, что для общественных обсуждений был предоставлен не тот отчет, который поступил на экологическую экспертизу.

«Ваше утверждение о том, что на экологическую экспертизу поступил правильный документ, не выдерживает никакой критики по одной простой причине: на нее должен был поступить документ, который обсуждался. В обсуждаемом документе 1 млн аккумуляторов, а тут — в 2 раза больше мощность. О каких двух документах можно говорить?! А если вы признаете ошибку, что это не тот документ, значит, процедура общественных обсуждений не состоялась», — подытожил брестчанин и попросил Ию Малкину прокомментировать это.

Замминистра ответила, что даже если произошла ошибка и на сайте райисполкома был размещен другой документ, который не является отчетом, процедура общественных обсуждений предусматривает, что при желании люди могли получить дополнительную информацию по деятельности завода, обратившись в райисполком. Но в период слушаний никаких обращений не было.

Поддержать активистов и высказать свое отношение заводу пришло около 70 человек. Люди говорили, что если б горожане узнали о встрече заблаговременно и время было не рабочее — зал был бы полон.

«Нас обвиняют в том, что мы не увидели и не сделали замечаний. Почему?! Почему когда я задал вопрос, а кто же из чиновников должен был посмотреть, что за документ там вообще размещается, — тишина. Ведь это не документ! И все чиновники поставили под ним подпись. И мы виноваты, все жители Бреста виноваты в том, что мы не сделали им замечание!», — эмоционально заметил Демьян Лепесевич.

Малкина ответила, что была совершена ошибка со стороны райисполкома, и на его сайте будет размещен отчет об ОВОС, который был предоставлен на экологическую экспертизу.

Когда к микрофону подошел доцент кафедры инженерной экологии и химии БрГТУ Сергей Басов, он вновь, как и на встрече в Тельмах, задал вопрос, касающийся таблицы выбросов в атмосферу на аккумуляторном заводе. Специалист признался, что и он сам раз десять пересчитал, и его студенты проверяли — их расчеты не совпадают с итоговыми данными в таблице. А цифры эти имеют крайне важное значение для экологии и здоровья людей. Басов предложил поправить его, если он не прав.

Однако Виктор Ходин поправить не смог. Мол, после встречи в Брестском райисполкоме этот вопрос к нему письменно не поступал, поэтому он и не готов на него с ходу ответить. Председатель комиссии заверила, что цифры будут проверены и ответ дан.

Стоит отметить, что во время встречи между сторонами не раз возникал спор, во время которого ни тем, ни другим переубедить оппонентов не удалось.

На исходе 5-го часа встречи Ия Малкина подвела ее итог и заверила, что комиссия еще раз изучит все заданные вопросы и ответы будет предоставлены в письменном виде.

Свой вывод озвучил и Демьян Лепесевич.

«Смотрите, что получается. Мы встречались 15 января с руководством „Айпауэра“ и представителями власти. Был задан конкретный вопрос: что надо сделать, чтобы этот завод остановить. Виктор Матвеевич (Лемешевский, гендиректор 1AK-GROUP — прим. авт.) сказал: если вы найдете законные обоснованные доводы. Мы их уже столько нашли, и никак никто не хочет обращать на это внимание. Даже сегодня», — отметил активист.

Он попытался напомнить наиболее важные моменты, но чиновники уже направились к выходу, и его слова потонули в скандировании «Нет за-во-ду!».