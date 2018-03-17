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До 3 градусов мороза и гололедица прогнозируется 19 марта в Беларуси
18.03.2018 13:09 — Новости Общества | news.21.by
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили прогноз погоды на 19 марта.
Так, в Беларуси прогнозируется днем от минус 3 до плюс 3 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, в отдельных районах - до минус 18 градусов. Днем будет минус 3 - плюс 3 градуса.
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Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, в отдельных районах - до минус 18 градусов
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