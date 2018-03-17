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Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси

18.03.2018 13:12 — Новости Общества | БелТА  
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Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 12.00 18 марта, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном логе" стоят более 430 грузовых автомобиля, в "Привалке" - свыше 200, в "Бенякони" - более 180, в "Котловке" - свыше 150.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в "Григоровщине"- более 200, в "Урбанах" - свыше 140.

На белорусско-польской границе в "Козловичах" стоят более 70 грузовиков, в "Брузгах" - свыше 40.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного...

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