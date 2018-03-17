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До 3 градусов мороза прогнозируется 19 марта в Беларуси

18.03.2018 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси 19 марта прогнозируется от минус 3 до плюс 3 градусов, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Будет переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, в отдельных районах — до минус 18 градусов. Днем будет от −3 до +3 градусов.

 
 
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Будет переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный.

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