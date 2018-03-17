В Бресте свыше 150 противников строительства аккумуляторного завода вышли на центральную площадь

Скандированием «нет заводу» завершилась очередная встреча противников строительства аккумуляторного завода, которая прошла 18 марта на площади Ленина в Бресте.





Четвертая воскресная встреча собрала по разным оценкам от 150 до 200 человек и стала самой массовой с момента начала акций. Как и ранее люди собрались на центральной площади без транспарантов. Собравшиеся стояли группами, общались и кормили голубей.

Правозащитник Роман Кисляк объяснил увеличение количества участников разочарованием людей в диалоге с властями.

— Сейчас люди понимаю, что их не хотят слушать. В цивилизованных странах когда происходят такие конфликты власти разбираются, проводят расследование, а не пытаются уговорить несогласных, — отметил Роман Кисляк.



Активист Дмитрий Бекалюк, который участвует в переговорах с властями от лица противников строительства аккумуляторного завода, подчеркнул, что после обращения граждан в Администрацию президента и к его помощнику, инспектор по Брестской области Василию Герасимову встречи с чиновниками «стали носить более конструктивный характер».





Брестчанин Сергей Гелис рассказал, что если аккумуляторный завод все-таки будет построен в свободной экономической зоне, он намерен переехать жить за границу.

— Я продам все свое имущество и уеду, — отметил горожанин.

Присутствовавший на площади председатель областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский подчеркнул важность конструктивного диалога людей с чиновниками.

— Мы думаем, что властям важно слушать людей. Как, например, в Бресте есть вопросы с количеством детских садов и школ. Это нужно строить, а не завод, против которого выступает и город, и пригород.





Во время акции противники строительства завода под Брестом собрались полукругом и заслушали песню «Жить», которую на днях выложили в интернет с целью привлечь внимание к протесту. Затем собравшиеся прокричали «нет заводу».

Около 13.00 люди стали расходиться.

Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду . Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия. Встречи проходят без разрешения городских властей. Противники строительства свои "сходы" не называются акциями. По их словам, они приходят на площадь раз в неделю, чтобы покормить голубей и обсудить вопрос возведения предприятия.

Вопросом строительства завода обеспокоена и Польша . Польская сторона направила белорусам официальный запрос. Пресс-секретарь главного управления охраны окружающей среды Польши Моника Якубяк сообщила «Польскому радио», что Польша имеет право обсуждать с соседями вопрос воздействия строящегося предприятия на жителей приграничной польской территории.