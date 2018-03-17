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В Бресте свыше 150 противников строительства аккумуляторного завода вышли на центральную площадь
18.03.2018 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Скандированием «нет заводу» завершилась очередная встреча противников строительства аккумуляторного завода, которая прошла 18 марта на площади Ленина в Бресте.
Четвертая воскресная встреча собрала по разным оценкам от 150 до 200 человек и стала самой массовой с момента начала акций. Как и ранее люди собрались на центральной площади без транспарантов. Собравшиеся стояли группами, общались и кормили голубей.
Правозащитник Роман Кисляк объяснил увеличение количества участников разочарованием людей в диалоге с властями.
— Сейчас люди понимаю, что их не хотят слушать. В цивилизованных странах когда происходят такие конфликты власти разбираются, проводят расследование, а не пытаются уговорить несогласных, — отметил Роман Кисляк.
Брестчанин Сергей Гелис рассказал, что если аккумуляторный завод все-таки будет построен в свободной экономической зоне, он намерен переехать жить за границу.
— Я продам все свое имущество и уеду, — отметил горожанин.
Присутствовавший на площади председатель областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский подчеркнул важность конструктивного диалога людей с чиновниками.
— Мы думаем, что властям важно слушать людей. Как, например, в Бресте есть вопросы с количеством детских садов и школ. Это нужно строить, а не завод, против которого выступает и город, и пригород.
Во время акции противники строительства завода под Брестом собрались полукругом и заслушали песню «Жить», которую на днях
Около 13.00 люди стали расходиться.
Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
22 февраля инициативная группа
С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье
Вопросом строительства завода
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Четвертая воскресная встреча собрала по разным оценкам от 150 до 200 человек и стала самой массовой.
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