Во дворе Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна, где расположен избирательный участок № 229, играет минусовка песни Шатунова «Белые розы». На фоне стенда для фотографий, на котором написано «Крым выбирает президента!», делает селфи группа молодежи по лет 17−18. Среди них студентка Нина Дубровская. Ей 18 лет. Она признается, что сегодня голосовала впервые в жизни и выбрала Владимира Путина, потому что, по ее словам, «он хороший президент».





— Мне 17 лет, я еще не голосую, но хотел бы проголосовать за Владимира Владимировича, — говорит ее друг.

Как в Крыму выбирали президента России, в то время как Украина не признает эти выборы и предупреждает об уголовной ответственности для украинцев за участие в их организации, а репортаже TUT.BY.

«Мы Путина глубоко уважаем»

Ровно четыре года назад, несмотря на непризнание Украины и стран Запада, Россия после референдума объявила Крым и Севастополь субъектами федерации. Сегодня, 18 марта, на полуострове — первые выборы российского президента. И судя по тому как здесь с овациями встречали Владимира Путина несколько дней назад, уже тогда было понятно, кто является фаворитом президентской гонки.





За несколько дней до выборов корреспонденты TUT.BY побывали в Севастополе и Керчи и обратили внимание, что в городах практически нет агитационных бордов или предвыборных плакатов. Лишь изредка можно было встретить рекламные щиты Владимира Путина, кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Владимира Жириновского от ЛДПР и плакаты на остановке Максима Сурайкина от «Коммунистов России». В Керчи, где сейчас строят Крымский мост, местные жители то ли в шутку, то ли всерьез говорили, что агитация и не нужна, когда у них в городе и так все понятно.





Избирательные участки в Крыму открыли в 8 утра. По данным избирательной комиссии Крыма, на полуострове около 1,5 млн избирателей. В гимназию № 9 Симферополя, где также находится избирательный участок, практически к открытию пришла семейная пара Дмитрий и Ирина Оголихины. Ирина врач-гастроэнтеролог, а у Дмитрия бизнес по продаже велосипедов и запчастей.

— Конечно, голосовали за Владимира Путина! — говорит Ирина.

— А что повлияло на ваш выбор?

— Что за вопрос? — удивляется Дмитрий.

— Вы же как-то выбирали среди кандидатов…





— Каких? Среди Ксюши и Жирика? Там или крейзи (от английсокго crazy — безумный), или Вова, — напирает Дмитрий. Ирина его одергивает, мол, его слова журналисты записывают и переводит то, что он сказал, на более интеллигентный язык:

— Мы выбрали Владимира Владимировича Путина, потому что мы его глубоко уважаем. Это действительно тот президент, которого мы видим в будущем и который не оставил Крым в беде. Благодаря ему мы живем счастливо.

На этом же участке сидят три наблюдателя. Один из них от партии ЛДПР, 22-летний бизнесмен из Симферополя Павел Шперов. Он листает книгу «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Р. Кови. Павел соглашается поговорить и отмечает, что у него все члены семьи в ЛДПР, а затем показывает на телефоне фотографию родных и перечисляет кто есть кто. Оказывается, его дядя, которого также зовут Павел Шперов, депутат Госдумы от ЛДПР Крыма.





По словам Павла, международные наблюдатели, которые приехали в Крым, не представляют официальные делегации от стран (это связано со статусом полуострова. — Прим. TUT.BY). Это те, кто просто изъявил желание приехать неофициально.

Он говорит, что у кандидата от их партии Владимира Жириновского в Крыму достаточно высокий уровень поддержки по сравнению с регионами России.

— Но с кем бы я ни общалась, никто не сказал, что он за Жириновского…

— В Крыму, я думаю, неплохая поддержка у «Единой России», Путина, Жириновского и чуть-чуть у КПРФ и Зюганова. Кто такой Грудинин до того, как он не появился среди кандидатов, я даже не знал.

Павел не скрывает, что лично ему «импонирует Путин», но голосовать он все равно будет за Жириновского.

— А почему вы не можете по-другому проголосовать?

— Потому что я всегда буду голосовать за Жириновского.

Павел отмечает, что в Крыму сейчас, действительно, нет смысла проводить агитацию и вешать наружную рекламу каким-либо кандидатам, так как у Владимира Путина очень высокий уровень поддержки.

— Это человек, который был у истоков того, в какой стране мы сейчас находимся, — объясняет он.





Павел отмечает, что сегодня явка неплохая, но несколько ниже, чем была во время референдума 2014 года, когда на участки приходило очень много избирателей. По его оценкам, она при этом не будет меньше 60%.

По нашим наблюдениям, люди на участки, где были корреспонденты TUT.BY, приходили постоянно, не было ситуации, когда там не было избирателей. В основном идут люди в возрасте от 35 лет.

«Собчак? Господи! Боже сохрани!»

В связи с выборами в городе сделали бесплатный проезд, на главной площади идет концерт в честь годовщины событий 2014 года. С избирательных участков доносятся и советские хиты, и Розенбаум, и Цой. Привычных для белорусов буфетов с недорогой закуской и выпивкой на участках нет. Но можно купить слойки, шоколадки, кофе, чай и воду. При входе на участок у всех досматривают сумки и просят пройти через металлодетектор.





Возле одного из участков в центре города женщина просит нашего фотографа сделать ее снимок на фоне избирательного стенда. По ее словам, на работе попросили его показать, чтобы доказать, что она действительно ходила на выборы. На другом участке пенсионерка спрашивает членов комиссии, можно ли на бюллетене написать «Спасибо Путину за Крым», но ей не разрешают, так как таким образом можно испортить бюллетень.

С участка выходит Ирина с сыном Павлом. Ирина говорит, что «проголосовала за мир».

— Мы за Путина проголосовали, — расшифровывает ее слова Павел. — Никого другого не знаем, о Грудинине я узнал буквально за неделю до выборов.

— А как к Собчак относитесь?



Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в 8 утра.

— Никак. Она слишком вольнодумная, в правительстве должен быть умный человек, который может общаться с людьми, знать политику не только своей страны, а вообще, — отвечает Ирина.

— Она говорит ненужные вещи, — добавляет Павел.

По центру города идут две пенсионерки с ленточками триколора на груди. Они уже тоже проголосовали и отдали голос в пользу Путина. Интересуемся, что и они думают о кандидате в президенты Ксении Собчак.

— Кто? Господи! Боже сохрани! — восклицает Алла Михайловна.

— А я так не считаю, она просто начинает, может, ей надо несколько раз поучаствовать в выборах, набраться опыта. Зная ее бурную жизнь до этого (наверное, все знают), может быть, она изменится, — говорит Любовь Ивановна.





— А вы не боитесь, что на участие в выборах как-то отреагирует Украина?

— В украинские паспорта, а они у нас тоже есть, никто никаких отметок, что голосовали, не ставит. И мы все равно общаемся с нашими родными, которые там живут.

«И на следующих выборах мы опять проголосуем за Путина»

Каменка — это один из районов Симферополя, где живут крымские татары. В школе № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде тоже работает избирательный участок. Встречаем двух пенсионеров — крымских татар, которые вернулись в Крым из Узбекистана в 90-е годы. Они не говорят, за кого проголосовали.

— А я слышала, что часть крымских татар не поддерживают выборы…

— Кто вам такое сказал? Не смотрите телевизор. Да, некоторые есть, но чего они хотят добиться? Все равно он будет.





С участка выходит пара пенсионеров, они тоже крымские татары и тоже не хотят говорить, за кого проголосовали.

— Мы живем в России и надо голосовать за Россию, — лишь обронил мужчина.

— Мы выбирали мир и покой, чтобы все условия нам создали и чтобы детям было хорошо в будущем, — добавила его супруга.

На крыльце школы стоят Шота Васильевич с женой, по ее словам, чистокровной украинкой, Людмилой Николаевной Бестаевой, и их соседка Татьяна Пленина. Они обсуждают кандидатов в президенты.





— Говорят, что если не было бы Путина, то некоторые проголосовали бы за Жириновского. Его мы уже проходили, но Соообчааак! — объясняет Шота Васильевич и Людмила Николаевна.

Они все тоже проголосовали за Путина, и на прощание Шота Васильевич заметил:

— И на следующих выборах, в 2024 году, мы опять проголосуем за Путина.





— Вы же не знаете, будет ли он баллотироваться…

— Мы будем писать письма. Надо Путину передать, чтобы он себя держал и в 2024 году шел на выборы.