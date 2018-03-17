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Как голосовали за президента России в Витебске

18.03.2018 19:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередь из желающих проголосовать выстроилась днем 18 марта на улице возле здания Городского центра культуры в Витебске, где находится избирательный участок по выборам президента России.


Россияне, пришедшие голосовать, не вместились в фойе ГЦК и дожидались своей очереди в коридоре и на улице. Около 12.30 на улице возле избирательного участка находилось более 50 человек.

В регионе, кроме Витебска, избирательные участки по выборам президента России открылись также в Орше и Полоцке. Всего в Беларуси россияне могут проголосовать на 13 участках.

На выборах президента в России зарегистрировано 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Россияне, пришедшие голосовать, не вместились в фойе ГЦК и дожидались своей очереди в коридоре и на улице. Около 12.30 на улице возле избирательного участка...

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