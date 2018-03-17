Проектировщики показали эскизы знаменитой минской бани №1 после реконструкции

В этом году на реконструкцию бани № 1 выделили 500 тысяч долларов, сообщает « СБ Беларусь Сегодня ». Как она может выглядеть и почему процесс постоянно затягивается — в материале.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Баню № 1 на Хмельницкого построили еще в 1954 году и последние 40 лет она не видела капитального ремонта. Из-за аварийного состояния ее закрыли еще 1 декабря 2015 года. В начале марта 2016-го руководство «Городских бань» показало сооружение главе Минска Андрею Шорцу, который поддержал идею реконструкции объекта за бюджетные средства и сохранения его в собственности города. Ранее предполагалось, что работы «потянут» примерно на 1,6 миллионов долларов.

По словам заместителя начальника управления бытового и гостиничного обслуживания Мингорисполкома Владимира Яроша, из бюджета в этом году выделили 500 тысяч долларов. Большая часть этой суммы пойдет на строительно-монтажные работы, чуть меньше 10% — проектировщикам.

По сути, от прежней бани останутся только фасадные стены — исторический облик здания сохранят. А внутри снесут почти все. По плану на первом этаже нового комплекса разместятся тренажерный зал, кафе на 50 мест, интернет-кафе на 6 мест. Будет и бильярдная зона — четыре стола. Второй этаж займут мужское и женское банные отделения на 35 мест каждое, кабинеты массажа, парикмахерская. Будут также два «люкса» вместимостью пять-шесть человек. Построят и бассейн из нержавеющей стали.



Эскиз бани. Изображение с сайта sb.by



Изображение с сайта sb.by

— Министерство спорта и туризма включит этот бассейн в свой реестр, что освободит нас от налога на недвижимость. Пока же мы несем существенные убытки: представьте, в 2016 году, когда баня еще не была законсервирована, но уже не работала, мы заплатили налог и на землю, и на недвижимость в сумме около 52 тысяч рублей. С марта 2017-го ее законсервировали, налог на недвижимость с нас сняли, но налог на землю остался, а это около 30 тысяч в год, — говорит директор «Городских бань» Анатолий Марченко. — «Минскгражданпроект» функции свои не выполняет, они даже не освоили те деньги, которые им Мингорисполком выделил на проектно-сметную документацию. Сдача ее, кстати, изначально планировалась в ноябре 2017 года. На дворе март, а проекта по-прежнему нет.

По словам Марченко, баню № 1 посещали в месяц около 10 тысяч человек. Им все это время приходится искать альтернативу. По словам заместителя директора УКСа Советского района Дмитрия Новицкого, проектировщики столкнулись со сложной задачей, оттого и сроки сдвинулись.

— Интересы заказчика, эксплуатационной организации и возможности проектировщиков часто не совпадают, — разводит руками главный инженер института «Минскгражданпроект» Петр Савчук. — Изначально планировалась реконструкция в существующих габаритах, а в итоге мы запроектировали подвал и технический этаж. Я понимаю: эксплуатирующей организации не нужна нерентабельная баня, оттого и ставят задачи на имеющейся площади сделать и бассейн, и вместительные парилки, и комнаты отдыха. Но стены-то у здания не резиновые, и раздвинуть их нельзя. Мы неоднократно проводили трехсторонние встречи и пришли к согласию: правда, спектр наших работ потребовал больше времени. Но мы близимся к завершению.

Выходит, срок начала работ и срок сдачи реконструированной бани пока назвать сложно.