Купила или украла? В Витебске две женщины с помощью милиции делят шубу

У жительницы Витебска год назад при ограблении дома воры унесли любимую шубу. Однажды потерпевшая вдруг встретила возле магазина женщину в такой же «норочке». Она проследила за владелицей наряда и узнала, где та живет. А потом позвонила в милицию и заявила: это моя украденная шуба! Как развивались события дальше, рассказывает «СБ Беларусь Сегодня» .

— Сотрудники милиции потребовали у хозяйки дорогостоящего наряда объяснений. Та сообщила: шубу купила еще 12 лет назад. Брала ее в кредит. Кое-какие документы и бирки до сих пор сохранились. Правда, за это время пришлось заменить подкладку — она сносилась, — рассказала официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Обрезки бывшей шубы сохранились и у женщины, утверждающей, что это именно ее наряд.

Материалы проверки передали следователям. Милиция инициирует проведение экспертизы для установления настоящей хозяйки норковой шубы. Но проблема в том, что нынешняя владелица может на это и не согласиться: никто не даст гарантии, что меховое изделие при этом не будет повреждено.