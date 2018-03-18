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Купила или украла? В Витебске две женщины с помощью милиции делят шубу

19.03.2018 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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У жительницы Витебска год назад при ограблении дома воры унесли любимую шубу. Однажды потерпевшая вдруг встретила возле магазина женщину в такой же «норочке». Она проследила за владелицей наряда и узнала, где та живет. А потом позвонила в милицию и заявила: это моя украденная шуба! Как развивались события дальше, рассказывает «СБ Беларусь Сегодня».

— Сотрудники милиции потребовали у хозяйки дорогостоящего наряда объяснений. Та сообщила: шубу купила еще 12 лет назад. Брала ее в кредит. Кое-какие документы и бирки до сих пор сохранились. Правда, за это время пришлось заменить подкладку — она сносилась, — рассказала официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Обрезки бывшей шубы сохранились и у женщины, утверждающей, что это именно ее наряд.

Материалы проверки передали следователям. Милиция инициирует проведение экспертизы для установления настоящей хозяйки норковой шубы. Но проблема в том, что нынешняя владелица может на это и не согласиться: никто не даст гарантии, что меховое изделие при этом не будет повреждено.

 
Теги: Витебск
 
 
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У жительницы Витебска год назад при ограблении дома воры унесли любимую шубу. Однажды потерпевшая вдруг встретила возле магазина женщину в такой же "норочке".

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