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Более 950 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

19.03.2018 07:30 — Новости Общества | БелТА  
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Более 950 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой
Фото с сайта ГПК

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 950 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 6.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 380 большегрузов, в "Беняконях" - более 240, "Привалке" - больше 210, в Котловке - свыше 130. На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" выезда ждут более 190 фур, в "Григоровщине" - более 170.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда более 30 грузовиков, в очереди на въезд стоят 20 фур в "Берестовице". На украинском направлении очередей нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 950 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета,...

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