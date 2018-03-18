|
Выборы в России, Скрипаль-гейт, ссобойки под запретом и мини-жирафиха - все за выходные
19.03.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ух, пережили еще одну морозную весеннюю ночь: кое-где в Беларуси было -18°С!
ВАЖНОЕ
В России вчера
Белорусы провели свою самую удачную Паралимпиаду — наша сборная заняла
Продолжение Скрипаль-гейта: МИД России вызвал посла Великобритании и сообщил, что
Google объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют — и биткоин сразу
ПОПУЛЯРНОЕ
Уже в этом году Крымский мост должен связать Россию и Крымский полуостров. И сегодня в Керчи, кажется, все пропитано темой строительства моста. Местные говорят, что ждут его: это и упростит транспортное сообщение, и сделает продукты на полуострове дешевле.
А ОНТ, кстати, в выходные сняло с эфира «Крым» —
В Бресте свыше 150 противников строительства аккумуляторного завода вышли на центральную площадь —
Очередная история о том, как собаки напали на прохожего. Правда, здесь, катализатором нападения животных, похоже,
Продолжаем следить за историей белоруски, которую заподозрили в провозе наркотиков в аэропорту Вильнюса — и жестко досмотрели. МИД Беларуси направил запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах.
На Слуцком мясокомбинате работникам
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Обязательно, просто обязательно прочтите мнение известного российского психолога, публициста и педагога Людмилы Петрановской о современной школе. «Когда у меня сидят родители, обеспокоенные школьными успехами своих детей, я говорю: «Слушайте, отдавайте себе отчет, 80% детей будут работать по специальности, которую мы сейчас не знаем. О чем вы на полном серьезе переживаете?» А ведь переживают…
А вот у нас очередной текст нашего проекта «Окнами на проспект», где герои делятся воспоминаниями о том, чем жил Минск в разные годы и как он менялся. В этот раз рассказывали о
Напоследок вам немного ми-ми-ми. В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф.
Кстати. Если вы уже прочли весь наш обзор главных событий выходных и все еще хотите спать, то, может, у вас имеются нарушения сна — и это серьезно? Пройдите тест на основе шкалы дневной сонливости Эпворта (ESS) —
Хорошей недели!
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Ух, пережили еще одну морозную весеннюю ночь: кое-где в Беларуси было -18°С! И днем все еще "минус", так что не спешите снимать шапки и оставлять дома...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии