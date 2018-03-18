Выборы в России, Скрипаль-гейт, ссобойки под запретом и мини-жирафиха - все за выходные

Доброе утро!

Ух, пережили еще одну морозную весеннюю ночь: кое-где в Беларуси было -18°С! И днем все еще «минус» , так что не спешите снимать шапки и оставлять дома перчатки. Продолжаем утепляться!

ВАЖНОЕ

В России вчера выбирали президента — вот из кого . Мы отправились посмотреть, как голосуют в Брянской области и Крыму (здесь Украина не признает выборы и предупреждает об уголовной ответственности для украинцев за участие в их организации). По предварительным данным, с огромным отрывом и более чем 70% голосов лидирует Владимир Путин — хотя он сказал , что будет рад победе с любым результатом. А наш политический Артем вот здесь объясняет , почему Минску нельзя расслабляться в новую шестилетку Путина.





Белорусы провели свою самую удачную Паралимпиаду — наша сборная заняла 8 место в общекомандном зачете . Никогда такого не было, молодцы! Ну, а нашаДаша выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира — и встретилась на трассе с королем Норвегии ! Тоже ура-ура!

Продолжение Скрипаль-гейта: МИД России вызвал посла Великобритании и сообщил, что объявляет персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Помимо этого российские власти решили упразднить генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета. Великобритания собирается обсудить дальнейшие шаги.

Google объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют — и биткоин сразу рухнул . На фоне этих новостей — а до поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook — падают курсы и других криптовалют.

ПОПУЛЯРНОЕ

Уже в этом году Крымский мост должен связать Россию и Крымский полуостров. И сегодня в Керчи, кажется, все пропитано темой строительства моста. Местные говорят, что ждут его: это и упростит транспортное сообщение, и сделает продукты на полуострове дешевле. Итак, каким он будет, этот Крымский мост ?

А ОНТ, кстати, в выходные сняло с эфира «Крым» — и вот почему .

В Бресте свыше 150 противников строительства аккумуляторного завода вышли на центральную площадь — это самая массовая акция за все время противостояния . Как и ранее, люди собрались на центральной площади без транспарантов. Собравшиеся стояли группами, общались и кормили голубей.





Очередная история о том, как собаки напали на прохожего. Правда, здесь, катализатором нападения животных, похоже, стала их нетрезвая хозяйка . Как бы там ни было, разошедшихся собак милиция успокаивала выстрелами, а знакомый владелицы уверяет нас, что все было совсем не так .

Продолжаем следить за историей белоруски, которую заподозрили в провозе наркотиков в аэропорту Вильнюса — и жестко досмотрели. МИД Беларуси направил запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах. Те говорят, что разбираются .

На Слуцком мясокомбинате работникам запретили приносить ссобойки , чтобы они не ели общественную колбасу под видом личной. На самом деле, причины такого запрета руководство и коллектив называют совершенно разные.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Обязательно, просто обязательно прочтите мнение известного российского психолога, публициста и педагога Людмилы Петрановской о современной школе. «Когда у меня сидят родители, обеспокоенные школьными успехами своих детей, я говорю: «Слушайте, отдавайте себе отчет, 80% детей будут работать по специальности, которую мы сейчас не знаем. О чем вы на полном серьезе переживаете?» А ведь переживают… Вот здесь — почему дети чувствуют себя в школе ненужными, отчего учителя боятся говорить о демократии и почему самое разумное сейчас — убрать чиновникам руки от системы образования и дать школе возможность самой развиваться. Ну и вот вам пять советов от директора лицея БГУ, как разгрузить школьника .

А вот у нас очередной текст нашего проекта «Окнами на проспект», где герои делятся воспоминаниями о том, чем жил Минск в разные годы и как он менялся. В этот раз рассказывали о «доме ученых» — пятиэтажке по адресу проспект Независимости, 12 . Знаете, каким было элитное жилье в Минске 1950-х годов? Горячая вода только по выходным, печка вместо кухонной плиты и стойкий запах табака.

Напоследок вам немного ми-ми-ми. В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф. Посмотрите на эти 185 сантиметров и 80 килограммов умиления !

Все новости субботы, 17 марта

Все новости воскресенья, 18 марта





Кстати. Если вы уже прочли весь наш обзор главных событий выходных и все еще хотите спать, то, может, у вас имеются нарушения сна — и это серьезно? Пройдите тест на основе шкалы дневной сонливости Эпворта (ESS) — этот короткий опросник поможет вам все понять .

Хорошей недели!

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