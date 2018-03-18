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Станет теплее. Погода в Витебске на неделю

19.03.2018 08:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Хорошая новость — морозы спадут. На этой неделе термометр будет стабильно показывать небольшой плюс, с четверга ожидается снег, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

В понедельник и вторник, 19−20 марта, без осадков, переменная облачность. Днем — до +4°С.

В среду, 21 марта, ночью до 3 градусов мороза. В дневные часы потеплеет до +3 градусов. Без осадков.

В четверг и пятницу, 22−23 марта, будет такая же температура воздуха, но ожидается снег.

Погоду в других городах страны смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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На неделе термометр покажет небольшой плюс, с четверга ожидается снег.

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