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Станет теплее. Погода в Витебске на неделю
19.03.2018 08:42 — Новости Общества | Tut.by
Хорошая новость — морозы спадут. На этой неделе термометр будет стабильно показывать небольшой плюс, с четверга ожидается снег, прогнозирует
В понедельник и вторник, 19−20 марта, без осадков, переменная облачность. Днем — до +4°С.
В среду, 21 марта, ночью до 3 градусов мороза. В дневные часы потеплеет до +3 градусов. Без осадков.
В четверг и пятницу, 22−23 марта, будет такая же температура воздуха, но ожидается снег.
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На неделе термометр покажет небольшой плюс, с четверга ожидается снег.
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