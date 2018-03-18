Станет теплее. Погода в Витебске на неделю

Хорошая новость — морозы спадут. На этой неделе термометр будет стабильно показывать небольшой плюс, с четверга ожидается снег, прогнозирует pogoda.by .



Фото: Юрий Шепелев

В понедельник и вторник, 19−20 марта, без осадков, переменная облачность. Днем — до +4°С.

В среду, 21 марта, ночью до 3 градусов мороза. В дневные часы потеплеет до +3 градусов. Без осадков.

В четверг и пятницу, 22−23 марта, будет такая же температура воздуха, но ожидается снег.

Погоду в других городах страны смотрите на POGODA.TUT.BY .