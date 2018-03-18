В прошлом году Сергей купил квартиру на Карла Маркса, 30. Это по соседству с Конституционным судом и в одном здании с музеем народного поэта БССР Петруся Бровки. Дом построили в самом начале прошлого века, и сегодня у него есть статус историко-культурной ценности. Только вот капремонта давно не было. И жильцы его дождались. Работы почти закончены, только радости от этого нет.

В декабре строители должны были закончить работы на крыше. Но из-за плохой погоды доделать начатое не успели. Теперь квартиру Сергея постоянно заливает. Он пишет жалобы коммунальщикам, а в ответ получает ответы, что все в порядке. А подрядчик перебрасывает всю вину на сосульки, которые вздумали таять.

Коммунальный спор — в нашем видео.

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