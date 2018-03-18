Тема Года малой родины будет широко поддержана белорусскими СМИ

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформом Беларуси разработан план по информационному сопровождению проведения в 2018 году Года малой родины, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Государственные СМИ примут активное участие в его реализации. Готовятся новые тематические рубрики в печатных СМИ, выпуск специальных публикаций и видеосюжетов на республиканских и региональных телерадиоканалах.

Специальные проекты, посвященные Году малой родины, в частности, запланировал РИУ "Издательский дом "Звязда" совместно с Брестским облисполкомом - "Вёскі, якія знікаюць: апошнія жыхары", с ОО "Белая Русь" - "Край, дзе я жыву", с Могилевским облисполкомом - "Месца дзеяння" и "Вандроўка патрыётаў".

Газета "СБ. Беларусь сегодня" опубликует цикл "Притяжение земли", посвященный творческим проектам, которые реализуют на своей малой родине известные писатели, музыканты, художники и бизнесмены.

В планах также подготовка цикла программ "Малая родина известных культурных деятелей" Белтелерадиокомпанией, концерта "Малая родина" в рамках праздника "Купалье" ЗАО "Второй национальный телеканал", проекта под рабочим названием "О малой родине через судьбы известных людей" ЗАО "Столичное телевидение".

В течение всего года в эфир будут выходить видеосюжеты и социальные видеоролики, посвященные малой родине, печатные СМИ будут публиковать циклы материалов и создавать "летописи" родного края. Белорусские издательства выпустят ряд книг на тему малой родины.-0-