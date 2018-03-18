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Беларусь 24 марта присоединится к акции "Час Земли"

19.03.2018 10:06 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь 24 марта присоединится к акции "Час Земли"
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к экологической акции "Час Земли" 24 марта, сообщили БЕЛТА в товариществе "Зеленая сеть".

Цель акции - привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.

На один час, с 20.30 до 21.30 24 марта, предлагается отключить свет и электроприборы, сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам. Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета. К акции присоединятся все области Беларуси.

В прошлом году в акции "Час Земли" участвовали более 25 млн человек из 187 стран, была выключена подсветка более 3,1 тыс. архитектурных объектов. В Беларуси в 2017 году мероприятия, приуроченные к акции "Час Земли", прошли в 11 городах и деревнях, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков. Организатором "Часа Земли" в Беларуси является товарищество "Зеленая сеть".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к экологической акции "Час Земли" 24 марта, сообщили БЕЛТА в товариществе "Зеленая сеть". Цель акции - привлечь...

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