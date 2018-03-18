Ясно и без осадков. Погода на неделе в Гродно и области

Весна медленно, но уверенно вступает в свои права. На предстоящей неделе практически все дни будут ясными, осадков не ожидается, а столбик термометра в некоторые дни поднимется до +6°C.





В понедельник, 19 марта, весь день ясно и солнечно. Температура — 0…+2 °C. Вечером — −1…−3 °C.

Во вторник, 20 марта, ночью и утром — ясно и без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков. Температура днем — 0…+2 °C.

В среду, 21 марта, весь день — сплошная облачность, но без осадков.

Температура днем — 0…+2 °C.

В четверг, 22 марта, также осадков не ожидается. Ночью — небольшая облачность. Днем и вечером — сплошная облачность. Температура воздуха утром — −1…−3 °C, днем — +1…3 °C.

В пятницу, 23 марта, ночью будет облачно с прояснениями. Днем и вечером — сплошная облачность и без осадков. Температура днем — +2…4°C. Утром и вечером — около нуля.

В выходные станет теплее. Будет ясно и без осадков. В субботу днем прогнозируется до +6 °C.

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