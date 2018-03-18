﻿ Ясно и без осадков. Погода на неделе в Гродно и области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ясно и без осадков. Погода на неделе в Гродно и области

19.03.2018 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Весна медленно, но уверенно вступает в свои права. На предстоящей неделе практически все дни будут ясными, осадков не ожидается, а столбик термометра в некоторые дни поднимется до +6°C.


В понедельник, 19 марта, весь день ясно и солнечно. Температура — 0…+2 °C. Вечером — −1…−3 °C.

Во вторник, 20 марта, ночью и утром — ясно и без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков. Температура днем — 0…+2 °C.

В среду, 21 марта, весь день — сплошная облачность, но без осадков.
Температура днем — 0…+2 °C.

В четверг, 22 марта, также осадков не ожидается. Ночью — небольшая облачность. Днем и вечером — сплошная облачность. Температура воздуха утром — −1…−3 °C, днем — +1…3 °C.

В пятницу, 23 марта, ночью будет облачно с прояснениями. Днем и вечером — сплошная облачность и без осадков. Температура днем — +2…4°C. Утром и вечером — около нуля.

В выходные станет теплее. Будет ясно и без осадков. В субботу днем прогнозируется до +6 °C.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна медленно, но уверенно вступает в свои права. На предстоящей неделе практически все дни будут ясными, осадков не ожидается, а столбик термометра в некоторые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экологи: Деревья на стройплощадке "Гиппо" в Витебске вырубили незаконно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика