Деревья возле строящегося гипермаркета «Гиппо» в Витебске вырубили незаконно. К такому выводу пришла городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Площадка будущего гипермаркета «Гиппо». Фото Сергея Серебро

С вопросом, насколько законны работы по удалению зеленых насаждений возле будущего «Гиппо», в городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды обратился витеблянин Алексей Андреянов. В ответе за подписью начальника ведомства Валерия Фандо говорится, что на стройплощадке сейчас идут подготовительные работы. В частности, здесь удалили объекты растительного мира.

При этом отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) гипермаркета находится на экспертизе в Витебском представительстве «Государственного центра экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов». И положительного заключения по отчету пока нет. То есть, нарушен пункт 3 статьи 15 закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».

За нарушение порядка реализации проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственной экологической экспертизе, должностное лицо предприятия «БелВиллесден» — собственника сети «Гиппо» — привлекли к административной ответственности.

Однако городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды не сообщает, приняты ли другие меры, чтобы прекратить нарушение законодательства. Например, направили ли застройщику предписания о прекращении работ до получения заключения по ОВОС.