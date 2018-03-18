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Выезда на белорусско-литовской границе ожидают более 860 фур

19.03.2018 10:24 — Новости Общества | БелТА  
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда более 860 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 10.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 360 большегрузов, в "Беняконях" - более 210, "Привалке" - свыше 190, в Котловке - более 100. На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" выезда ждут более 150 фур, в "Григоровщине" - более 170. Очереди на границе с Литвой и Латвией уменьшились - в 6.00 выезда на белорусско-литовской границе ожидали более 960 фур, а на латвийском направлении - 360.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда более 30 грузовиков, свыше 20 - в "Брузгах и больше 10 - в "Берестовице. На украинском направлении очередей нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда более 860 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета,...

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