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В результате розлива Немана подтопило десятки дворов в Столбцовском районе
19.03.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by
В результате розлива Немана произошло подтопление паводковыми водами 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах. 18 марта МЧС провело мониторинг подтоплений.
Жизнедеятельность людей не нарушена. Организовано оповещение населения о складывающейся обстановке. Эвакуация жителей пока не требуется, но места временного размещения населения — на случай, если это понадобится, - уже определены.
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Эвакуация жителей пока не требуется, но места временного размещения населения - на случай, если это понадобится, - уже определены.
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