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В результате розлива Немана подтопило десятки дворов в Столбцовском районе

19.03.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В результате розлива Немана произошло подтопление паводковыми водами 27 подворий в деревне Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах. 18 марта МЧС провело мониторинг подтоплений.

Жизнедеятельность людей не нарушена. Организовано оповещение населения о складывающейся обстановке. Эвакуация жителей пока не требуется, но места временного размещения населения — на случай, если это понадобится, - уже определены.






 

Как подготовиться к паводку?

— Посмотрите и определите, где может появиться вода и по какому направлению она может пойти;

— территорию дома очистите от снега и льда. Лед, который мешает проходить воде, нужно разбить;

— очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму;

— при необходимости соорудите из подручных материалов простейшие преграды для воды;

— уберите с подворья вещи, которые могут пострадать от воды;

— в подтапливаемых помещениях не пользуйтесь электроприборами, не включайте освещение.

Что делать, если дом попадает в зону подтопления паводковыми водами?

— Перенесите ценные и нужные вещи на чердак или верхние этажи;

— подготовьтесь к эвакуации: соберите «тревожный» чемоданчик — деньги, документы, необходимая одежда, продукты питания, лекарства;

— при необходимости предусмотрите вывоз домашних животных из зоны затопления;

— окажите при возможности помощь престарелым соседям.

 
 
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Эвакуация жителей пока не требуется, но места временного размещения населения - на случай, если это понадобится, - уже определены.
 
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