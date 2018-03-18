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До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта

19.03.2018 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, по юго-востоку - минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.-0-

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Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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