В Полоцке разрушается памятник в честь освободителей города

В Полоцке после зимы разрушается памятник в честь освободителей города. От него отвалились плиты с именами погибших воинов, сообщает gorod214.by.





Памятник «Освободителям Полоцка» был установлен на площади Свободы в 1981 году. Это братская могила шестнадцати воинов, погибших в 1944 году при освобождении города.

— Я понимаю, что после зимы и морозов может произойти подобное разрушение. Но ведь уже несколько дней прошло, а никто из служб не обращает на это внимания. При этом в центре города бывает много туристов. И что они видят, фотографируют? Какое впечатление у них сложится о Полоцке? А ведь есть даже проект реставрации этого памятника, — говорит краевед Алексей Буховецкий.



