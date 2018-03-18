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В Полоцке разрушается памятник в честь освободителей города

19.03.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Полоцке после зимы разрушается памятник в честь освободителей города. От него отвалились плиты с именами погибших воинов, сообщает gorod214.by.


Памятник «Освободителям Полоцка» был установлен на площади Свободы в 1981 году. Это братская могила шестнадцати воинов, погибших в 1944 году при освобождении города.

— Я понимаю, что после зимы и морозов может произойти подобное разрушение. Но ведь уже несколько дней прошло, а никто из служб не обращает на это внимания. При этом в центре города бывает много туристов. И что они видят, фотографируют? Какое впечатление у них сложится о Полоцке? А ведь есть даже проект реставрации этого памятника, — говорит краевед Алексей Буховецкий.


 
 
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Местный краевед утверждает, что есть проект реставрации памятника "Освободителям Полоцка". Но после зимы с монументы отвалились плиты с именами героев.
 
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