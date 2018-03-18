﻿ В Чаусском районе - массовый мор рыбы. Арендаторы озера винят погоду, местные - арендаторов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чаусском районе - массовый мор рыбы. Арендаторы озера винят погоду, местные - арендаторов

19.03.2018 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Массовая гибель рыбы произошла в искусственном озере около деревни Кадино Чаусского района. Сотни рыб замерзли во льду. На памяти старосты деревни впервые рыба погибла в таком количестве.


Водоем для рыбоводства с 2012 года арендует фермерское хозяйство «Рудея-агро». Староста деревни Олег Ватромеев считает, что в гибели рыбы виноват исключительно арендатор, который не обеспечил необходимые условия для жизни рыбы зимой.

— Из-за того, что они не надлежащим образом наблюдали за озером, произошел этот мор. Рыба просто задохнулась, — сказал староста Кадино.

Староста говорит, что проблемы с насыщенностью воды кислородом были и ранее. Это стало причиной заболевания рыбы краснухой. Возбудителя аэромоноза обнаружила Могилевская облветлаборатория, когда брала пробы воды.

Олег Ватромеев сообщил, что по поводу нынешней гибели рыбы местные жители не обращались в правоохранительные и природоохранные органы.


— Раньше, когда арендаторы спустили озеро и все берега были усыпаны и блестели рыбой, мы обращались. Из охраны природы приехали спустя неделю после обращения. Боюсь, что если я сейчас позвоню в милицию, то хорошо, если они завтра утром приедут. Но если кого-то вызывают арендаторы, то приезжают в течение от получаса до часа, — сказал староста.

Во время нахождения на берегу водоема журналиста БелаПАН, к озеру приехал отец главы фермерского хозяйства Владимир Давыдов, чтобы подключить насос для перекачки воды в арендуемую часть водоема. По его словам, рыба впервые в таком массовом количестве задохнулась в озере. Причина, как считает Давыдов, в погоде:

— В этом году зима вы видели, какая. По льду пошла вода, а потом, когда большие снега выпали, метр снега легло. И получилось — лед, вода и снег, — сказал Давыдов.

Он отметил, что все необходимые действия для выживания рыбы были проведены: вырубались лунки, закачивалась вода.


 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На памяти старосты поселка впервые рыба вымерла в таком количестве. Он считает, что арендаторы не обеспечили рыбе доступ кислорода.
 
Новости дня
Новости общества
 
В садиках Логойска не хватает мест. Но в этом году попробуют новый принцип набора детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика