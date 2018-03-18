В Чаусском районе - массовый мор рыбы. Арендаторы озера винят погоду, местные - арендаторов

Массовая гибель рыбы произошла в искусственном озере около деревни Кадино Чаусского района. Сотни рыб замерзли во льду. На памяти старосты деревни впервые рыба погибла в таком количестве.





Водоем для рыбоводства с 2012 года арендует фермерское хозяйство «Рудея-агро». Староста деревни Олег Ватромеев считает, что в гибели рыбы виноват исключительно арендатор, который не обеспечил необходимые условия для жизни рыбы зимой.

— Из-за того, что они не надлежащим образом наблюдали за озером, произошел этот мор. Рыба просто задохнулась, — сказал староста Кадино.

Староста говорит, что проблемы с насыщенностью воды кислородом были и ранее. Это стало причиной заболевания рыбы краснухой. Возбудителя аэромоноза обнаружила Могилевская облветлаборатория, когда брала пробы воды.

Олег Ватромеев сообщил, что по поводу нынешней гибели рыбы местные жители не обращались в правоохранительные и природоохранные органы.





— Раньше, когда арендаторы спустили озеро и все берега были усыпаны и блестели рыбой, мы обращались. Из охраны природы приехали спустя неделю после обращения. Боюсь, что если я сейчас позвоню в милицию, то хорошо, если они завтра утром приедут. Но если кого-то вызывают арендаторы, то приезжают в течение от получаса до часа, — сказал староста.

Во время нахождения на берегу водоема журналиста БелаПАН, к озеру приехал отец главы фермерского хозяйства Владимир Давыдов, чтобы подключить насос для перекачки воды в арендуемую часть водоема. По его словам, рыба впервые в таком массовом количестве задохнулась в озере. Причина, как считает Давыдов, в погоде:

— В этом году зима вы видели, какая. По льду пошла вода, а потом, когда большие снега выпали, метр снега легло. И получилось — лед, вода и снег, — сказал Давыдов.

Он отметил, что все необходимые действия для выживания рыбы были проведены: вырубались лунки, закачивалась вода.



