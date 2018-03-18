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В садиках Логойска не хватает мест. Но в этом году попробуют новый принцип набора детей

19.03.2018 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017/2018 учебном году детсады в Логойске посещают 880 детей при общей вместимости в 590 мест, сообщает региональный интернет-портал. Проблема с нехваткой мест остается только в райцентре. Ни в сельской местности, ни в Плещеницах такой вопрос на повестке дня не стоит.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Для сокращения очереди в этом году списки тех, кто пойдет в детсад, будут формироваться по новому принципу, рассказала методист дошкольного образования отдела образования, спорта и туризма Марина Нагар.

— Уже сейчас мы начинаем работать с родителями. К августу в заявлении они должны указать точную дату, когда их ребенок пойдет в детсад. К примеру, если мама и папа хотят отдать свое чадо позже 1 сентября, то место будет предоставлено другому. Часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда по документам ребенок ходит в сад, а по факту отсутствует. Такие ситуации мы тоже пытаемся отслеживать. Но все прекрасно понимают, что реально решить проблему поможет еще один детский сад в райцентре… Если мама и папа работают и живут здесь, то, естественно, и дети должны ходить в детсад в Логойске. В данном случае прописка роли не играет. Вместе с тем, детей из Логойска готов принять детсад в деревне Августово — туда организован подвоз, и некоторые родители принимают такой вариант, как временный. Садики в Гостиловичах и Чуденичах не рассматриваются в качестве альтернативы, потому что они белорусскоязычные — родители не хотят туда отдавать детей, мотивируя это тем, что в школе потом трудно переучиваться, — объяснила Марина Нагар.

К слову, с этого года в анкете родители будут указывать и язык, на котором они бы хотели, чтобы воспитывались их дети. Если соберется достаточное количество желающих, то в Логойске на базе одного из детсадов будет сформирована группа, обучающаяся на белорусском языке.

 
 
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В 2017/2018 учебном году детсады в Логойске посещают 880 детей при общей вместимости в 590 мест.
 
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