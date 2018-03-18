Минские школьники смогут ходить в кино бесплатно или по льготным билетам

Столичные школьники смогут ходить в кино и театр бесплатно или по льготным билетам. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».





Начиная с весенних каникул определены мероприятия, на которые выделяются бесплатные билеты либо предусмотрено их максимальное удешевление (до 70%). При этом тематика кинопоказов и театральных постановок учитывает возраст зрителей.

Первый такой показ по льготному ценовому тарифу во всех кинотеатрах Минска пройдет 28 марта. УП «Киновидеопрокат» отобрало фильмы, которые предложат посмотреть школьникам.

Камерным драматическим театром 27 и 29 марта в рамках молодежного театрального проекта «Сила жизни» выделены по 100 бесплатных билетов на спектакли «Сказка по дороге» (профилактика детского дорожного травматизма), «Разведка в квартире номер 5» (профилактика компьютерной зависимости), которые пройдут в Доме литератора.

Кроме того, достигнута договоренность с указанным театром о бесплатном 1 раз в четверть посещении учащимися различных спектаклей.

Еще один вектор каникулярной занятости — познавательный туризм с посещением промышленных предприятий и организаций. Так, школьники посетят Республиканский гидрометеоцентр, предприятие «Алеся», филиал «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс», Минский часовой завод и другие.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец высказал пожелание в адрес представителей деловых кругов Минска о том, что они также могут организовать познавательные мероприятия для школьников в дни каникул.