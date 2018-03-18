Международный стартап-фестиваль национальной кухни пройдет в Могилеве 29 марта во время недели современного кулинарного искусства в сфере HoReCa в государственном университете продовольствия, сообщает БЕЛТА.





Заявки на участие в нем уже подали команды из Литвы, Польши, Болгарии, России. Большой интерес фестиваль вызвал и у студентов Украины. К примеру, Одесская национальная академия пищевых технологий уже подала три заявки на участие, а Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко — две.

«Мы ждем, что студенты представят на нем креативные идеи и проекты, в том числе готовые к реализации в нескольких направлениях: „Кулинарный бренд“, „Услуга“, „Технология производства“, „Объект общественного питания“. В ходе мероприятия мы отберем лучшие, которые, я надеюсь, будут воплощены в жизни. То есть у нас появятся оригинальные рецептуры, технологии и объекты питания», — отметила проректор по воспитательной работе Ольга Мацикова.

В качестве членов жюри на фестивале будут работать профессионалы: глава гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский, автор интернет-проекта «Вкусный Блог» Татьяна Назарук, заместитель главного эксперта Беларуси WorldSkillsBelarus по компетенции «Кулинарное искусство» Павел Маковка и др.