Капитальный ремонт мотобольного стадиона проведут в Лунинце

В Лунинце в этом году будет капитально отремонтирован мотобольный стадион, сообщил БЕЛТА председатель Брестской областной структуры ДОСААФ Николай Арсенович.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY. Носит иллюстративный характер.

Сейчас изготавливается проектно-сметная документация. После экспертизы специалисты смогут приступить к работам на объекте, которые запланированы во втором полугодии. В частности, на стадионе необходимо заменить трибуны и защитное ограждение вокруг игрового поля, провести ремонт административного здания. Появится современное электронное табло, будет установлена система видеонаблюдения.

Ориентировочная стоимость работ — 50 тыс. рублей.

Условия на обновленном стадионе первыми оценят участники Кубка Беларуси, который состоится в Лунинце осенью.

«Мы сможем улучшить условия для тренировок наших мотоболистов, проведения республиканских и международных соревнований. В ближайшие годы Беларусь планирует принять чемпионат Европы по мотоболу. Ожидается, что игры пройдут на стадионах Пинска и Лунинца», — отметил Николай Арсенович.

В Брестской области Пинск и Лунинец являются центрами развития мотобола. В этих полесских городах базируются взрослые команды, которые выступают в чемпионате Беларуси и Центрально-европейской лиге, также игроки вызываются в состав национальной сборной. Кроме того, там действуют детско-юношеские секции, чьи воспитанники играют в первенстве страны.