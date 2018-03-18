До 15 градусов мороза ожидается по юго-востоку Беларуси 20 марта

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили погоду на 20 марта.

Так, во вторник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, по юго-востоку - минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.

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