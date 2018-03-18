В Минске будут судить компанию, которую обвиняют в жестоком убийстве четырехлетней давности

В суд направлено уголовное дело в отношении двоих мужчин и женщины, которые обвиняются в убийстве собутыльника в 2014 году. Об этом сообщает Следственный комитет.



Фото с сайта sk.by

УСК по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению двух неработающих мужчин, 1975 и 1992 годов рождения, и женщины 1987 года рождения. Их обвиняют в убийстве группой лиц с особой жестокостью.

По выводам следствия, обвиняемые в середине апреля 2014 года в заброшенном частном доме по улице Литературной нанесли множество ударов гвоздодером, деревянной мебельной ножкой и другими предметами 47-летнему минчанину. От полученных травм он скончался на месте.

Убитый был наглядно знаком с фигурантами, так как часто видел их возле пункта приема металлолома. Они встретились возле магазина, где мужчина покупал спиртное. Компания пригласила его на совместное застолье, где между ними возник конфликт.

О случившемся убийстве компания решила никому не сообщать. Тело они спрятали в погребе дома и забросали мусором.



Фото с сайта sk.by

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2017 года была получена информация об убийстве мужчины в одном из нежилых домов на территории Минска, совершенном несколько лет назад. При проверке сведений следственно-оперативная группа обнаружила его останки.

Все фигуранты этих событий ранее привлекались к уголовной ответственности. Двое мужчин сейчас отбывают наказания в виде лишения свободы в Беларуси и России за другие преступления.

В ходе расследования проведены допросы и проверки показаний на месте с использованием видеозаписи, изъяты и исследованы вещественные доказательства, направлены международные поручения об оказании правовой помощи, получены экспертные заключения, которые подтвердили причастность обвиняемых к совершению преступления. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено в суд.