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У утонувшего в Свислочи парня нашли мобильник. Следователи рассказали, кому принадлежит сим

19.03.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В куртке утонувшего в Свислочи парня обнаружили телефон с сим-картой. Кому она принадлежит, написала в Фейсбуке написала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, труп нашли в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на улице Коммунистической. Это произошло 17 марта. На теле обнаружены сильные следы разложения. Человек был одет по-осеннему. Труп явно пролежал в реке не один месяц.

Дранькова написала, что в ходе осмотра из куртки изъят мобильный телефон, сим-карта в котором принадлежит 21-летнему уроженцу города Гродно. Мужчина работал строителем под Минском и являлся безвестно отсутствующим с ноября 2017 года. Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, назначены исследования для подтверждения личности погибшего и судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Труп нашли в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на улице Коммунистической.
 
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