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Власти Шри-Ланки отменили режим чрезвычайного положения в стране

19.03.2018 14:11 — Новости Общества | БелТА  
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Власти Шри-Ланки отменили режим чрезвычайного положения в стране

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке отменен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Властями Шри-Ланки принято решение о прекращении режима чрезвычайного положения в стране", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, он действовал с 6 марта на всей территории страны из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке отменен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси,...
 
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