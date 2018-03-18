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Экскурсии, молитвы, концерты. 100-летие БНР в Могилеве будут отмечать весь 2018 год

19.03.2018 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Мероприятия в честь 100-летия БНР в Могилеве решили проводить в течение всего 2018 года, пишет ИА «Могилевские ведомости». В афише — мастер-классы, концерты, экскурсии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

20 марта мастер-класс по созданию интерьерных украшений — гирлянд, флажков, вытинанок — проведет мастерская «Vavёрка». С собой можно взять белую и красную бумагу, клей ПВА, ножницы, карандаши, краски. Вход свободный. Начало — в 18.00 в центре «Кола» (переулок Чкалова, 16).

23 марта планируют провести круглый стол на тему создания БНР. Место и время уточняются.

25 марта пройдет молитва за Беларусь в костеле Святого Станислава. В этот день оргкомитет планирует провести пикет в центре города, но чиновники Могилева хотят отметить 100-летие БНР. Заявку на мероприятие рассматривают чиновники">пока не ответили на заявку.

27 марта в кафе «Шпаркі лось» проведут командную викторину «Імбрыкі ды імбрычкі». Участие в паб-квизе платное — 5 рублей. Начало — в 19.00.

31 марта — в день, когда в Могилеве проголосовали за создание БНР, пройдет экскурсия, которую проведут могилевские историки Игорь Пушкин и Александр Агеев. После нее планируют собраться в кофейне «Шпаркі лось».

1 апреля — концерт, посвященный 100-летию БНР, пройдет в центре «Кола». Согласие выступить на нем дали Андрей Такинданг, Юрий Жигамонт и Юрий Нестеренко.

Оргкомитет вынашивает идею установить памятный знак в честь столетия БНР на здании средней школы № 1. В нем в 1918 году состоялось собрание делегатов от Могилева, которые поддержали большинством голосов создание БНР. Изготовить знак готов помочь могилевский скульптор Андрей Воробьев. Деньги на проект, если его одобрят чиновники, намерены собирать толокой.

В планах также — проведение круглых столов, публикации в местных газетах, велоэкскурсия, кинопоказ художественных фильмов и документальной хроники, создание видеоролика на тему создания БНР, а также открытки и карманного календаря, которые выйдут в конце марта.

 
Теги: Могилев
 
 
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Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР планирует установить мемориальную доску за счет пожертвований.
 
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