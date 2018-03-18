"Рабочая ситуация". Таможня Литвы о досмотре белоруски, которой сделали эндоскопию в Вильнюсе

Сейчас минчанка Ника Кошар, которой насильно сделали эндоскопию по прилете в Вильнюс, ждет, что ответит литовская сторона на официальный запрос, который направил посольство Беларуси в Литве. И уже потом решит, выставлять счет таможенникам или нет.



Ника Кошар ждет ответа от литовской стороны. Фото: facebook

Историю о том, как 15 марта в аэропорту Вильнюса досмотрели Нику Кошар, социальные сети обсуждают четвертый день. Напомним, девушка летела из Перу с пересадкой в Амстердаме, а когда самолет приземлился в Вильнюсе, ее уже ждали таможенники. Оказалось, белоруску подозревают в контрабанде наркотиков, как описала сама Ника, ее заставили подписать документы на литовском языке, отказались предоставлять адвоката и сперва отправили на рентген, затем — на эндоскопию. Наркотики не нашли, на прощание Нике Кошар сказали: «Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще».

В субботу стало известно: посольство Беларуси в Литве направило официальный запрос литовской стороне, ответа пока нет. В выходные сотрудники таможни не работают.

— Всю информацию об этом (инциденте в аэропорту. — Прим.TUT.BY) мы читаем в социальных сетях, официальных жалоб от девушки не поступало. Если говорить вкратце, таможня имеет право проводить досмотр, это установлено законом. А уже детали, что там было, правильно все было сделано или нет, выясняет внутреннее расследование, которое мы сейчас проводим, ждем ответ от нашей криминальной службы, — комментирует TUT.BY Витас Волунгевичюс, руководитель отдела связи Департамента таможенных служб Литовской республики.

Литовские таможенники говорят: если у службы есть оперативная информация и основания полагать, что человек провозит наркотики, его подвергают процедуре досмотра.

— Таможня очень сильно борется с контрабандой, особенно с наркотиками, и мы прилагаем все усилия, чтобы эта гадость не попадала ни к нам, ни к вам. Мы бы хотели поблагодарить эту девушку за то, что она согласилась на этот досмотр и очень довольны, что ничего не нашли. Эта рабочая ситуация, — говорит Витас Волунгевичюс.

— А если бы она не согласилась проходить досмотр?

— Тогда началось бы уголовное преследование, в такой ситуации заводится дело и уже начинаются другие процедуры.

Сейчас за развитием ситуации следит посольство Беларуси в Литве. Дипломаты отмечают: у Ники Кошар были все основания потребовать консула в аэропорт.

— При возникновении ситуации, которая угрожает безопасности или жизни человека, нарушаются права, имеет смысл обращаться в посольство. И на усмотрение консульского сотрудника определяется, как дальше оказывать содействие. Есть дежурный телефон, мы работаем и по выходным, — говорит пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин. — Не стоит подписывать документы на языке, которого вы не знаете. По законодательству ряда стран эти документы могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления. Попросите телефон и свяжитесь с посольством, нет ничего страшного в том, что вы требуете консула, это нормально. Вместе с тем важно понимать, что консульский сотрудник не в праве расследовать преступления и правонарушения, вмешиваться в судебное разбирательство.

В посольстве уточняют: перед выездом заграницей обязательно узнайте номера загранучреждений для экстренной связи. И напоминают, в каких еще ситуациях можно попросить консула: если потеряли документ в чужой стране или хотите сообщить родным в Беларуси о несчастном случае, задержании, аресте, ДТП, угроз со стороны третьих лиц.

Ника Кошар ждет, что ответит литовская сторона на запрос, который направило посольство Беларуси в Литве. И уже потом решит: выставлять претензии таможенникам или нет.

— Не хочу действовать на эмоциях, сейчас важно сберечь здоровье, которое мне и так уже подорвали, — делится с TUT.BY Ника Кошар. — Вокруг меня много борцов за справедливость, они советуют, что делать. Если честно, уже хочется спрятаться от всего этого. Мне очень помогли в МИДе, дали рекомендации как себя вести в таких ситуациях. Хочу найти время и написать для людей, что нужно делать, если в чужой стране к вам возникли подобные вопросы.

Кстати, если белорусские таможенники заподозрят человека в контрабанде наркотиков, они также имеют право его досмотреть, в том числе и при помощи медицинской техники.

— Личный таможенный досмотр проводится по решению руководителя (начальника) таможенного органа или уполномоченного им заместителя. Это решение оформляется в письменной форме, у человека есть право пользоваться родным языком и услугами переводчика, — рассказывает TUT.BY Екатерина Шкурдюк, пресс-секретарь Государственного таможенного комитета. — Личный досмотр проводится в изолированном помещении, в присутствии двух понятых того же пола, что и человек, который подвергается данной процедуре.

Тело человека обследуют медицинские работники «с использованием при необходимости специальной медицинской техники» (рентген, эндоскопия — Прим.TUT.BY).

— Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного таможенного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство физического лица, в отношении которого проводится личный таможенный досмотр, и причинять вред здоровью и ущерб имуществу этого физического лица, — говорят в Государственном таможенном комитете.